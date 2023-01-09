Кожа, шубы и не только: Андре Тан назвал топ-5 трендов 2023 года (видео)

По словам популярного дизайнера, этот год радует разнообразием тенденций

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее рассказал о топовой обуви этой зимы, назвал пять главных модных тенденций 2023 года. Некоторые из трендов остаются актуальными с прошлого сезона, к примеру, кожа или корсеты. Что-то же лишь набирает популярность.

Подробнее о том, какая одежда на пике трендов в этом году, говорится в блоге Андре Тана в Instagram. По словам дизайнера, в моде будет царить многообразие: от классического нюда до ярких, соблазнительных и многослойных луков.

Итак, в топ-5 трендов 2023 года от Андре Тана входят:

Шуба – особенно актуальны варианты из искусственного меха. В моде как классические варианты под натуральный мех, так и цветные модели в стиле оверсайза.

– особенно актуальны варианты из искусственного меха. В моде как классические варианты под натуральный мех, так и цветные модели в стиле оверсайза. Джинсовая классика — деним не покидает пьедестал трендов уже несколько лет. Наряду с классикой актуален вываренный, умышленно состаренный джинс.

— деним не покидает пьедестал трендов уже несколько лет. Наряду с классикой актуален вываренный, умышленно состаренный джинс. Маскулинность – этот тренд позволяет носить ту же рубашку парня или мужа. Маскулинные комплекты по типу брючного костюма двойки или тройки, дополненные женственными деталями, чтобы достичь большего контраста, гарант стильного образа.

– этот тренд позволяет носить ту же рубашку парня или мужа. Маскулинные комплекты по типу брючного костюма двойки или тройки, дополненные женственными деталями, чтобы достичь большего контраста, гарант стильного образа. Кожа – все популярнее становятся кожаные тотал луки. Доставайте все ваши косухи и кожаные штаны (уместнее выбирать оверсайз модели).

– все популярнее становятся кожаные тотал луки. Доставайте все ваши косухи и кожаные штаны (уместнее выбирать оверсайз модели). Корсеты – помогут подчеркнуть талию и формы, сделают фигуру более утонченной, а образ немного дерзким. Корсеты уместно одевать на платья или рубашки, а также на обнаженное тело. Не теряют актуальности и корсеты в бельевом стиле.

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