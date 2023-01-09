Шкіра, шуби та не тільки: Андре Тан назвав топ-5 трендів 2023 року (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 595
За словами популярного дизайнера, цей рік радує різноманітністю тенденцій
Відомий український дизайнер Андре Тан, який раніше розповів про топове взуття цієї зими, назвав п’ять головних модних тенденцій 2023 року. Деякі з трендів залишаються актуальними з минулого сезону, наприклад, шкіра чи корсети. А щось лише набирає популярності.
Докладніше про те, який одяг на піку трендів цього року, йдеться в блозі Андре Тана в Instagram. За словами дизайнера, в моді пануватиме різноманіття: від класичного нюду до яскравих, спокусливих і багатошарових луків.
Отже, до топ-5 трендів 2023 року від Андре Тана входять:
- Шуба – особливо актуальні варіанти зі штучного хутра. У моді як класичні варіанти під натуральне хутро, так і кольорові моделі у стилі оверсайзу.
- Джинсова класика — денім не залишає п’єдестал трендів кілька років. Поряд із класикою актуальний виварений, навмисне зістарений джинс.
- Маскулінність – цей тренд дозволяє носити ту саму сорочку хлопця чи чоловіка. Маскулінні комплекти типу брючного костюма двійки або трійки, доповнені жіночними деталями, щоб досягти більшого контрасту, гарант стильного образу.
- Шкіра — все популярнішими стають шкіряні тотал луки. Діставайте всі ваші косухи й шкіряні штани (доречніше вибирати оверсайз моделі).
- Корсети – допоможуть підкреслити талію і форми, зроблять фігуру більш витонченою, а образ трохи зухвалим. Корсети доречно одягати на сукні чи сорочки, а також на оголене тіло. Не втрачають актуальності й корсети у білизняному стилі.
Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори будуть у моді навесні та влітку 2023 року.