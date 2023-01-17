С чем носить рубашку оверсайз: самые стильные и вдохновляющие сочетания (фото)

Любителям "большой одежды" посвящается

Фасоны оверсайз уже несколько сезонов не сходят с пьедестала стильных трендов, и навряд ли в скором времени потеряют свою актуальность, ведь "большая одежда" очень зашла модницам по всему миру. Ранее мы рассказывали, как правильно выбрать оверсайз свитер, а теперь хотим поделиться "правилами", как носить большие рубашки.

Рубашка оверсайз, особенно в светлых тонах – это совершенно универсальная вещь. Она и от пламенных солнечных лучей летом защитит, и под свитер с пальто отлично подойдет, пишет стилист под ником stylist.inna в своем блоге в Инстаграм.

Модный эксперт отмечает, что цвет рубашки можно выбирать любой, главное, чтобы она была оверсайз, структурированная из плотной ткани и не просвечивалась. Именно такие варианты отлично подойдут для правильных и стильных наслоений.

С чем носить рубашку оверсайз: сочетайте с водолазкой, жакетом и джинсами или с футболкой, безрукавкой и брюками. Самые смелые могут экспериментировать одевая две рубашки сразу или совмещать со свитшотом и спортивными брюками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие стилистические приемы помогут создать идеальный образ зимой-2023 и сделать силуэт стройным. А также мы писали, с какими вещами нужно быть осторожнее, поскольку они могут "превратить" вашу фигуру в пончик.