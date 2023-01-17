З чим носити оверсайз сорочку: найстильніші та надихаючі поєднання (фото)

Любителям "великого одягу" присвячується

Фасони оверсайз вже кілька сезонів не сходять із п’єдесталу стильних трендів, і навряд чи незабаром втратить свою актуальність, адже "великий одяг" дуже зайшов модницям по всьому світу. Раніше ми розповідали, як правильно вибрати оверсайз светр, а тепер хочемо поділитися "правилами", як носити великі сорочки.

Сорочка оверсайз, особливо у світлих тонах – це універсальна річ. Вона і від полум’яного сонячного проміння влітку захистить, і під светр із пальто відмінно підійде, пише стиліст під ніком stylist.inna у своєму блозі в Інстаграм.

Модний експерт зазначає, що колір сорочки можна вибирати будь-який, головне, щоб вона була оверсайз, структурована із щільної тканини і не просвічувалася. Саме такі варіанти відмінно підійдуть для правильних та стильних нашарувань.

З чим носити сорочку оверсайз: поєднуйте з водолазкою, жакетом та джинсами або з футболкою, безрукавкою та брюками. Найсміливіші можуть експериментувати одягаючи дві сорочки відразу або поєднувати зі світшотом та спортивними штанами.

Раніше "Телеграф" розповідав, які стилістичні прийоми допоможуть створити ідеальний образ узимку-2023 та зробити силует струнким. А також ми писали, з якими речами потрібно бути обережнішими, оскільки вони можуть "перетворити" вашу фігуру на пончик.