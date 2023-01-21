С чем сочетать серый цвет в одежде: топ-7 крутых примеров в образах (фото)

Серый любому оттенку цветного добавляет нотку элегантности

Грамотно объединять в одном образе разные цвета — задача не из легких, но выполнимых. Серый цвет, как один из цветов базового гардероба, просто заполонил шкафы модниц, но не каждая умеет правильно сочетать этот цвет с другими оттенками.

Стилист Татьяна Белявина считает, что если в гардеробе много серых и, к примеру, бежевых вещей, то это самый несочетаемый гардероб из всех возможных. В первую очередь стилист не советует сочетать в одном комплекте оттенки серых и бежевых.

Красиво получается редко. Стоит только посмотреть на примеры, представленные на фото ниже. Разве можно назвать красивыми эти сочетания цветов?

Примеры того, когда оттенки не сочетаются

Нужно учиться правильно добавлять цвет. Серый любому оттенку цветного добавляет нотку элегантности, даже самые кричащие цвета смотрятся в соседстве с серым куда благороднее.

СЕРЫЙ + СИНИЙ

Только синий должен быть синим, насыщенным, а не грязно-синим, тогда сочетания получатся очень красивыми.

СЕРЫЙ + РОЗОВЫЙ

Можно добавить к серым брюкам розовый свитер, а можно и платье комбинированное из этих оттенков посмотреть. Розовый может быть как ярким, так и совсем не очень.

СЕРЫЙ + ЗЕЛЕНЫЙ

Берем зеленый в брюках, юбке, тогда вы закроете все свои верхи серого цвета. А можно взять в зеленом трикотаж, тогда в ход пойдут низы в сером цвете.

СЕРЫЙ + КРАСНЫЙ

Красного многие побаиваются, но если взять красный внизу или в аксессуарах, то он влияния на лицо оказывать не будет. Да и серый снизит напор красного.

СЕРЫЙ + ЖЕЛТЫЙ

Желтый считается цветом ярче и агрессивнее красного. Берем его с серым и снижаем его агрессию, зато какие получаются красивые и солнечные сочетания!

СЕРЫЙ + БЕЖЕВЫЙ

Может быть красиво, но очень сложно. Если не разбираетесь, то лучше не рисковать.

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