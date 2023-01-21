З чим поєднувати сірий колір в одязі: топ-7 крутих прикладів в образах (фото)

Сірий будь-якому кольору додає нотку елегантності

Грамотно поєднувати в одному образі різні кольори — завдання не з легких, але здійсненних. Сірий колір, як один із кольорів базового гардероба, просто заполонив шафи модниць, але не кожна вміє правильно поєднувати цей колір з іншими відтінками.

Стиліст Тетяна Бєлявіна вважає, що якщо в гардеробі багато сірих і, наприклад, бежевих речей, то це найнепоєднуваний гардероб з усіх можливих. Насамперед стиліст не радить поєднувати в одному комплекті відтінки сірих та бежевих.

Гарно виходить рідко. Варто лише переглянути приклади, представлені на фото нижче. Хіба можна назвати гарними ці поєднання кольорів?

Приклади того, коли відтінки не поєднуються

Потрібно вчитися правильно додавати колір. Сірий будь-якому відтінку кольорового додає нотку елегантності, навіть найкричащі кольори виглядають в сусідстві з сірим куди благородніше.

СІРИЙ + СИНІЙ

Тільки синій має бути синім, насиченим, а не брудно-синім, тоді поєднання вийдуть дуже гарними.

СІРИЙ + РОЖЕВИЙ

Можна додати до сірих штанів рожевий светр, а можна і комбіноване плаття з цих відтінків подивитися. Рожевий може бути яскравим, так і зовсім не дуже.

СІРИЙ + ЗЕЛЕНИЙ

Беремо зелений у штанах, спідниці, тоді ви закриєте усі свої верхи сірого кольору. А можна взяти в зеленому трикотаж, тоді в хід підуть низи в сірому кольорі.

СІРИЙ + ЧЕРВОНИЙ

Червоного багато хто побоюється, але якщо взяти червоний внизу або в аксесуарах, то він на обличчя не впливатиме. Та й сірий зменшить натиск червоного.

СІРИЙ + ЖОВТИЙ

Жовтий вважається кольором яскравішим і агресивнішим за червоний. Беремо його з сірим і знижуємо його агресію, зате які виходять гарні та сонячні поєднання!

СІРИЙ + БЕЖЕВИЙ

Можливо красиво, але дуже складно. Якщо не знаєте, то краще не ризикувати.

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