Как создать идеальный и гармоничный образ: шесть важных "правил" (фото)

Соблюдайте эти "правила", и вы всегда будете выглядеть непревзойденно

Чтобы всегда выглядеть стильно недостаточно наполнить свой гардероб актуальной, популярной и трендовой одеждой, важно уметь эти вещи правильно комбинировать, чтобы образ получался гармоничным. Именно с этим мы сегодня и хотим вам помочь.

Стилист под ником watchingukraine в своем модном блоге в Инстаграм поделилась "3 китами", на которых держится весь модный мир. Модный эксперт поделилась шестью принципами, на которых держится гармоничный образ.

Основные принципы гармоничного образа

Сочетание стилей — чтобы создать актуальный образ, вам понадобится объединить несколько разных стилей. Не бойтесь совмещать спорт с классикой, андрогенный с более женственным, гранж с деловым и т.д.

Структурированность — если у вас расслабленная одежда, то образ нужно дополнить, чтобы она казалась завершенной и собранной. Это можно сделать с помощью структурированных аксессуаров – обуви с четким мысом и структурированной сумкой. С точностью и наоборот действует правило, когда вы одеваетесь более классически и строго. Тогда можно добавлять расслабленные и мягкие формы, чтобы ваш образ не выглядел однообразно.

Длина — каждое изделие должно завершаться на тончайшей части вашего тела, или полностью прикрывать ее. Например – курточка должна прикрывать ваши бедра, или быть выше бедер на 20 см, но точно не быть посередине их.

Горизонтали — важная ошибка делить фигуру на 2 или 3 одинаковые части одеждой. Нужно, чтобы горизонтали были по всей длине тела (при этом не забываем о принципе длины) и на разном расстоянии. Чем больше линий в вашем образе, тем более завершенным он смотрится.

Посадка — выбирайте для себя ту посадку, которая соответствует выбранному луку, подходит вашей фигуре и зрительно сможет ее скорректировать, если нужно. Например: если у вас верхняя часть тела не пропорциональна нижней, то есть ноги короче туловища – всегда выбирайте высокую посадку, так вы выровняете баланс. Если вы выбираете низкий ход и хотите продлить визуально ноги – также выбирайте высокую посадку.

Достаточный объем — верхнюю одежду надо покупать на размер больше вашего обычного, а то и на 2. Во-первых – достаточный объем дает вам свободу движений, во вторых – зима и холод требуют многослойности, в-третьих – это просто актуальная база и возвращаться к приталенным пуховичкам уже не нужно.

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