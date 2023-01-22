Як створити ідеальний та гармонійний образ: шість важливих "правил" (фото)

Дотримуйтесь цих "правил", і ви завжди виглядатимете неперевершено

Щоб завжди виглядати стильно недостатньо наповнити свій гардероб актуальним, популярним та трендовим одягом, важливо вміти ці речі правильно комбінувати, щоб образ виходив гармонійним. Саме з цим ми сьогодні хочемо вам допомогти.

Стиліст під ніком watchingukraine у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася "3 китами", на яких тримається весь модний світ. Модна експертка поділилася шістьма принципами, на яких тримається гармонійний образ.

Основні принципи гармонійного образу

Поєднання стилів — щоб створити актуальний образ, потрібно об’єднати кілька різних стилів. Не бійтеся поєднувати спорт з класикою, андрогенний з жіночнішим, гранж з діловим і т.д.

Структурованість — якщо у вас розслаблений одяг, то образ потрібно доповнити, щоб він здавався завершеним і зібраним. Це можна зробити за допомогою структурованих аксесуарів – взуття з чітким мисом та структурованою сумкою. З точністю і навпаки діє правило, коли ви одягаєтеся класичніше і строго. Тоді можна додавати розслаблені та м’які форми, щоб ваш образ не виглядав одноманітно.

Довжина — кожен виріб повинен завершуватися на найтоншій частині вашого тіла, або повністю прикривати її. Наприклад – курточка повинна прикривати ваші стегна, або бути вищими за стегна на 20 см, але точно не бути посередині їх.

Горизонталі — важлива помилка ділити фігуру на 2 або 3 однакові частини одягом. Потрібно, щоб горизонталі були по всій довжині тіла (при цьому не забуваємо про принцип довжини) та на різній відстані. Чим більше ліній у вашому образі, тим більшим він виглядає.

Посадка — вибирайте собі ту посадку, яка відповідає обраному луку, підходить вашій фігурі і візуально зможе її скоригувати, якщо потрібно. Наприклад: якщо у вас верхня частина тіла не пропорційна нижній, тобто ноги коротші за тулуб – завжди вибирайте високу посадку, так ви вирівняєте баланс. Якщо ви вибираєте низький хід і хочете продовжити візуально ноги – також вибирайте високу посадку.

Достатній обсяг — верхній одяг треба купувати на розмір більше вашого звичайного, а то і на 2. По-перше — достатній обсяг дає вам свободу рухів, по-друге — зима і холод вимагають багатошаровості, по-третє — це просто актуальна база і повертатися до приталених пуховичків уже не потрібно.

Раніше "Телеграф" писав, як стильно поєднувати різні матеріали в одному образі. Вибір вдалого поєднання матеріалів в образі – один із основних стильових прийомів.