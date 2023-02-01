Кожа, блеск и драпировка: топ-10 трендовых платьев, которые стоит забрать в свой гардероб этой весной (фото)

В весеннем гардеробе не обойтись без пары-тройки актуальных платьев

До весны осталось не так много времени, поэтому модницы уже активно формируют гардероб на более теплую погоду. В тренде в этом сезоне будет бахрома, прозрачность и не только, коснулись эти модные тенденции и платьев. Этот атрибут поможет составить вам стильные образы в весеннее время года.

Подробнее о том, какие платья будут в моде весной 2023 года, рассказывает блог о стиле julia_stylelover в Инстраграм. Стилистка выделяет десять самых горячих трендов касательно платьев. Более того, одно изделие может сразу сочетать в себе несколько стилистических приемов.

Так, этой весной остаются актуальными фасоны платьев из кожи, которые давно полюбились многим жензинам. Не теряют популярности и прозрачные элементы, и они могут быть не слишком откровенными. Вернулись в моду фасоны в бельевом стиле. А вот платье с капюшоном — свежая находка дизайнеров.

В топ-10 самых модных платьев весны-2023 оказались:

Платья с капюшонами

Tube dress (без бретелек)

Мини и макси платья

Блеск

Прозрачные

Кожаные

В бельевом стиле

Вырезы, разрезы, дыры

Драпирование

Бахрома

Новый год прошел, блеск остался

Неожиданное соединения

Трендовый фасон

Модные акценты

Бельевой стиль не теряет актуальности

Очень эффектные платья

Трендовая длина

Тренды сделают образ более оригинальным

Ух, горячий тренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета будут популярны в сезоне весна-лета 2023 года. Актуальными остаются яркие оттенки, а также на пике тенденций несколько универсальных принтов, которые удачно дополнят любой образ.