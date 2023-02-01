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Кожа, блеск и драпировка: топ-10 трендовых платьев, которые стоит забрать в свой гардероб этой весной (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Металлик остается хитом сезона Новость обновлена 01 февраля 2023, 18:28
Металлик остается хитом сезона. Фото Ron Lach/pexels.com

В весеннем гардеробе не обойтись без пары-тройки актуальных платьев

До весны осталось не так много времени, поэтому модницы уже активно формируют гардероб на более теплую погоду. В тренде в этом сезоне будет бахрома, прозрачность и не только, коснулись эти модные тенденции и платьев. Этот атрибут поможет составить вам стильные образы в весеннее время года.

Подробнее о том, какие платья будут в моде весной 2023 года, рассказывает блог о стиле julia_stylelover в Инстраграм. Стилистка выделяет десять самых горячих трендов касательно платьев. Более того, одно изделие может сразу сочетать в себе несколько стилистических приемов.

Так, этой весной остаются актуальными фасоны платьев из кожи, которые давно полюбились многим жензинам. Не теряют популярности и прозрачные элементы, и они могут быть не слишком откровенными. Вернулись в моду фасоны в бельевом стиле. А вот платье с капюшоном — свежая находка дизайнеров.

В топ-10 самых модных платьев весны-2023 оказались:

  • Платья с капюшонами
  • Tube dress (без бретелек)
  • Мини и макси платья
  • Блеск
  • Прозрачные
  • Кожаные
  • В бельевом стиле
  • Вырезы, разрезы, дыры
  • Драпирование
  • Бахрома
Платья с блеском
Новый год прошел, блеск остался
Платья с капюшонами
Неожиданное соединения
Платья без бретелей
Трендовый фасон
Платья с вырезами
Модные акценты
Платья в бельевом стиле
Бельевой стиль не теряет актуальности
Платья из кожи
Очень эффектные платья
Платья мини
Трендовая длина
Платья с бахромой и драпировкой
Тренды сделают образ более оригинальным
Прозрачные платья
Ух, горячий тренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета будут популярны в сезоне весна-лета 2023 года. Актуальными остаются яркие оттенки, а также на пике тенденций несколько универсальных принтов, которые удачно дополнят любой образ.

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#Мода #Платья #Тренды