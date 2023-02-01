Кожа, блеск и драпировка: топ-10 трендовых платьев, которые стоит забрать в свой гардероб этой весной (фото)
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В весеннем гардеробе не обойтись без пары-тройки актуальных платьев
До весны осталось не так много времени, поэтому модницы уже активно формируют гардероб на более теплую погоду. В тренде в этом сезоне будет бахрома, прозрачность и не только, коснулись эти модные тенденции и платьев. Этот атрибут поможет составить вам стильные образы в весеннее время года.
Подробнее о том, какие платья будут в моде весной 2023 года, рассказывает блог о стиле julia_stylelover в Инстраграм. Стилистка выделяет десять самых горячих трендов касательно платьев. Более того, одно изделие может сразу сочетать в себе несколько стилистических приемов.
Так, этой весной остаются актуальными фасоны платьев из кожи, которые давно полюбились многим жензинам. Не теряют популярности и прозрачные элементы, и они могут быть не слишком откровенными. Вернулись в моду фасоны в бельевом стиле. А вот платье с капюшоном — свежая находка дизайнеров.
В топ-10 самых модных платьев весны-2023 оказались:
- Платья с капюшонами
- Tube dress (без бретелек)
- Мини и макси платья
- Блеск
- Прозрачные
- Кожаные
- В бельевом стиле
- Вырезы, разрезы, дыры
- Драпирование
- Бахрома
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета будут популярны в сезоне весна-лета 2023 года. Актуальными остаются яркие оттенки, а также на пике тенденций несколько универсальных принтов, которые удачно дополнят любой образ.