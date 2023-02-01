Шкіра, блиск і драпірування: топ-10 трендових суконь, які варто забрати у свій гардероб цієї весни (фото)

У весняному гардеробі не обійтися без пари-трійки актуальних суконь

До весни залишилося не так багато часу, тому модниці вже активно формують гардероб на теплішу погоду. У тренді цього сезону буде бахрома, прозорість і не тільки, торкнулися ці модні тенденції і суконь. Цей атрибут допоможе скласти вам стильні образи у весняну пору року.

Детальніше про те, які сукні будуть у моді навесні 2023 року, розповідає блог про стиль julia_stylelover в Інстраграм. Стилістка виділяє десять найгарячіших трендів щодо суконь. Більше того, один виріб може відразу поєднувати кілька стилістичних прийомів.

Так, цієї весни залишаються актуальними фасони суконь зі шкіри, які давно полюбилися багатьом жінкам. Не втрачають популярності й прозорі елементи, і вони можуть бути не надто відвертими. Повернулися в моду фасони в білизняному стилі. А от сукня з капюшоном – свіжа знахідка дизайнерів.

У топ-10 наймодніших суконь весни-2023 опинилися:

Сукні з капюшонами

Tube dress (без бретельок)

Міні та максі сукні

Блиск

Прозорі

Шкіряні

У білизняному стилі

Вирізи, розрізи, дірки

Драпірування

Бахрома

Новий рік минув, блиск залишився

Несподіване з’єднання

Трендовий фасон

Модні акценти

Білизняний стиль не втрачає актуальності

Дуже ефектні сукні

Трендова довжина

Тренди зроблять образ оригінальнішим

Ух, гарячий тренд

Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори будуть популярними у сезоні весна-літа 2023 року. Актуальними залишаються яскраві відтінки, а також на піку тенденцій кілька універсальних принтів, які вдало доповнять будь-який образ.