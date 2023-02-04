Идеальные пропорции: как сбалансировать вещи в луках, чтобы всегда выглядеть гармонично (фото)

Некоторые формулы будут подходить далеко не всем фигурам

Когда речь идет о пропорциях, важно обращать внимание именно на силуэты.

"Одна из моих любимых формул лука — это укороченная верхняя одежда + прямые или широкие брюки + массивная, структурированная обувь", — рассказал украинский стилист Матвей Калугин.

Почему пропорции в таких образах будут гармоничными

Укороченная верхняя одежда имеет множество функций. В частности, больше акцентирует талию, отводит внимание от активных бедер, а в сочетании с завышенной посадкой поясных изделий – удлиняет общий силуэт.

Комбинирование укороченных курток с облипшим низом, как леггинсы или скини — возможно, однако подойдет далеко не всем фигурам. А вот прямые или широкие штаны делают образ более универсальным и балансируют объемы. То есть, не будет эффекта большого торса и тоненьких ножек.

Массивная, структурированная обувь поддержит объемность образа и прибавит ему структуры. Наиболее отчетливо оно поможет тем, кто имеет невысокий рост или диспропорцию в соотношении размера ноги к объему тела.

Из примеров стильных образов на фото ниже можно увидеть, что они могут быть с разными цветами, принтами и фактурами, но все основаны именно на описанных формулах.

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