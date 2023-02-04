Ідеальні пропорції: як збалансовувати речі в луках, щоб завжди виглядати гармонійно (фото)
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Деякі формули пасуватимуть далеко не всім фігурам
Коли мова йде про пропорції, важливо звертати увагу саме на силуети.
"Одна з моїх улюблених формул луку — це вкорочений верхній одяг + прямі або широкі штани + масивне, структуроване взуття", — розповів український стиліст Матвій Калугін.
Чому пропорції в таких образах будуть гармонійними
- Вкорочений верхній одяг має багато функцій. Зокрема, більше акцентує талію, відводить увагу від активних стегон, а в поєднанні з завищеною посадкою поясних виробів — видовжує загальний силует.
- Комбінування вкорочених курток з обтислим низом, як легінси чи скіні — можливе, проте пасуватиме далеко не всім фігурам. А от прямі чи широкі штани роблять образ більш універсальним і балансують об’єми. Тобто, не буде ефекту величезного торса та тоненьких ніжок.
- Масивне, структуроване взуття підтримає об‘ємність образу та водночас додасть йому структури. Найбільш виразно воно допоможе тим, хто має невисокий зріст або диспропорцію у співвідношенні розміру ноги до об‘ємів тіла.
З прикладів стильних образів на фото нижче можна побачити, що вони можуть бути з різними кольорами, принтами та фактурами, але усі засновані саме на описаних формулах.
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