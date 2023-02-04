Ідеальні пропорції: як збалансовувати речі в луках, щоб завжди виглядати гармонійно (фото)

Деякі формули пасуватимуть далеко не всім фігурам

Коли мова йде про пропорції, важливо звертати увагу саме на силуети.

"Одна з моїх улюблених формул луку — це вкорочений верхній одяг + прямі або широкі штани + масивне, структуроване взуття", — розповів український стиліст Матвій Калугін.

Чому пропорції в таких образах будуть гармонійними

Вкорочений верхній одяг має багато функцій. Зокрема, більше акцентує талію, відводить увагу від активних стегон, а в поєднанні з завищеною посадкою поясних виробів — видовжує загальний силует.

Комбінування вкорочених курток з обтислим низом, як легінси чи скіні — можливе, проте пасуватиме далеко не всім фігурам. А от прямі чи широкі штани роблять образ більш універсальним і балансують об’єми. Тобто, не буде ефекту величезного торса та тоненьких ніжок.

Масивне, структуроване взуття підтримає об‘ємність образу та водночас додасть йому структури. Найбільш виразно воно допоможе тим, хто має невисокий зріст або диспропорцію у співвідношенні розміру ноги до об‘ємів тіла.

З прикладів стильних образів на фото нижче можна побачити, що вони можуть бути з різними кольорами, принтами та фактурами, але усі засновані саме на описаних формулах.

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