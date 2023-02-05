Какие колготки выбрать, чтобы они не полнили ноги: важные советы стилиста (фото)

Колготки неправильного цвета могут уродовать фигуру

При составлении образа важно учитывать массу моментов, начиная от идеальных пропорций и заканчивая всяческими деталями. Даже такая часть лука, как колготки, может "делать" стиль или разрушать вашу модную задумку. Несколько простых стилистических правил помогут сориентироваться в выборе подходящих колготок.

Черные или цветные, матовые или блестящие? Вот такими вопросами можно задаваться, когда нужно надеть колготки. Как рассказывает стилистка Ольга Белая в своем блоге в Инстаграм, некоторые изделия могут полнить ноги, а неправильный тон портить ваш образ.

Во-первых, стилистка подчеркивает, что любой рисунок и блеск – увеличивает ноги. Чем крупнее полоски/клеточки — тем больше увеличение.

Во-вторых, обычно колготки подбираются под цвет обуви, одежды или контрастно. Легче всего – под обувь: черные под черную и темную обувь, телесные – под любую другую.

В-третьих, колготки надеваются под юбки и платья, можно подобрать и под шорты. Под штаны колготки не надеваются, поскольку они тянут штаны вниз. Если холодно, рекомендуется выбирать термобелье или брюки с теплым составом (шерсть, кашемир). Колготки со спортивной обувью и босоножками не носят.

Стилистка отмечает, что бежевые колготки иногда можно заменить телесными колготками в маленькую сеточку. Если хочется экспериментов – можно начать с минимальных узоров и цветов. Универсальные колготки – телесные, черные, с ромбами, в маленький горох.

Белая добавляет, что вы можете приобрести это изделие в магазинах белья или обуви, массмаркете и люксе, а также в специализированных магазинах типа Conte, Giulia, Calzedonia.

При покупке колготок стилстка советует обратить внимание на следующие обозначения:

Doppiocoperto – в составе есть эластан двойного покрытия;

Орасо – поверхность изделия без блеска (матовая);

Setificato – структура изделия шелковистая;

Tassello in cotone – в модели присутствует ластовица из хлопкового материала;

Trasparenza – тонкие прозрачные колготки;

Tutto undo – изделие равномерно прозрачное по длине;

Pitnta/tallone nudo – носок и пятка колготок прозрачные;

Supporto – модель имеет эффект поддержки

Стильная вещь

Цвет имеет значение

Для оригинальных образов

Есть ряд важных нюансов

С полоской надо острожно

Могут полнить

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