Які колготки вибрати, щоб вони не повнили ноги: важливі поради стиліста (фото)

Колготки неправильного кольору можуть спотворювати фігуру

При складанні образу важливо враховувати безліч моментів, починаючи від ідеальних пропорцій і закінчуючи всілякими деталями. Навіть така частина луку, як колготки, може "робити" стиль або руйнувати ваш модний задум. Декілька простих стилістичних правил допоможуть зорієнтуватися у виборі відповідних колготок.

Чорні чи кольорові, матові чи блискучі? Ось такими питаннями можна задаватися, коли треба вдягнути колготки. Як розповідає стилістка Ольга Біла у своєму блозі в Інстаграмі, деякі вироби можуть повнити ноги, а неправильний тон псувати ваш образ.

По-перше, стилістка підкреслює, що будь-який малюнок та блиск – збільшує ноги. Чим більші смужки/клітини — тим більше збільшення.

По-друге, зазвичай колготки підбираються під колір взуття, одягу чи контрастно. Найлегше – під взуття: чорні під чорне та темне взуття, тілесні – під будь-яке інше.

По-третє, колготки одягаються під спідниці та сукні, можна підібрати і під шорти. Під штани колготки не надягають, оскільки вони тягнуть штани вниз. Якщо холодно, рекомендується вибирати термобілизну або штани з теплим складом (вовна, кашемір). Колготки зі спортивним взуттям та босоніжками не носять.

Стилістка зазначає, що бежеві колготки іноді можна замінити тілесними колготками на маленьку сіточку. Якщо хочеться експериментів – можна розпочати з мінімальних візерунків та кольорів. Універсальні колготки – тілесні, чорні, із ромбами, у маленький горох.

Біла додає, що ви можете придбати цей виріб у магазинах білизни чи взуття, масмаркеті та люксі, а також у спеціалізованих магазинах типу Conte, Giulia, Calzedonia.

При покупці колготок стилістка радить звернути увагу на такі позначення:

Doppiocoperto – у складі є еластан подвійного покриття;

Орасо – поверхня виробу без блиску (матова);

Setificato – структура виробу шовковиста;

Tassello in cotone – у моделі присутня ластка з бавовняного матеріалу;

Trasparenza – тонкі прозорі колготки;

Tutto undo – виріб рівномірно прозорий по довжині;

Pitnta/tallone nudo – шкарпетка та п’ята колготок прозорі;

Supporto – модель має ефект підтримки

Стильна річ

Колір має значення

Для оригінальних образів

Є низка важливих нюансів

Зі смужкою треба обережно

Можуть повнити

Вічна класика

Чорний – універсальний колір

Мереживо може додати ваги

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