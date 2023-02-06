Укр

С чем носить укороченные джинсы, чтобы не выглядеть как карлик: идеи для аутфитов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как носить укороченные джинсы, чтобы была гармония – советы стилиста
Как носить укороченные джинсы, чтобы была гармония – советы стилиста. Фото moddam

Укороченные джинсы можно носить и в теплую погоду, и в достаточно прохладные дни

Наслаждение от хорошей пары джинсов невозможно переоценить. Никто уже не удивляется, сколько фасонов таких практичных штанов существует в мире, но некоторым девушкам все еще не удается гармонично создавать с ними повседневные образы. Часто с этим сталкиваются те, кто носит укороченные джинсы.

Основной момент, на который нужно обратить внимание, отмечает стилист Инна (@stylist.inna), — это то, что они будут немного "съедать" рост, поэтому лучше брать модели с высокой посадкой и компенсировать:

  • вытянутым носком;
  • каблуком;
  • платформой;
  • светлой обувью;
  • схожим цветом с плечевым изделием и/или с обувью.

Как стильно носить укороченные джинсы: идеи для вдохновения

укороченные джинсы девушки
укороченные джинсы девушки
укороченные джинсы девушки
укороченные джинсы девушки
укороченные джинсы девушки
укороченные джинсы девушки
укороченные джинсы девушки
укороченные джинсы девушки
укороченные джинсы девушки

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды аксессуаров будут править в 2023 году. Дизайнеры предлагают много блеска в виде пайеток, камешков, металлизированной кожи и не только.

Теги:
#Мода #Джинсы