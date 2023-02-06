С чем носить укороченные джинсы, чтобы не выглядеть как карлик: идеи для аутфитов (фото)

Укороченные джинсы можно носить и в теплую погоду, и в достаточно прохладные дни

Наслаждение от хорошей пары джинсов невозможно переоценить. Никто уже не удивляется, сколько фасонов таких практичных штанов существует в мире, но некоторым девушкам все еще не удается гармонично создавать с ними повседневные образы. Часто с этим сталкиваются те, кто носит укороченные джинсы.

Основной момент, на который нужно обратить внимание, отмечает стилист Инна (@stylist.inna), — это то, что они будут немного "съедать" рост, поэтому лучше брать модели с высокой посадкой и компенсировать:

вытянутым носком;

каблуком;

платформой;

светлой обувью;

схожим цветом с плечевым изделием и/или с обувью.

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