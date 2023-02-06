С чем носить укороченные джинсы, чтобы не выглядеть как карлик: идеи для аутфитов (фото)
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Укороченные джинсы можно носить и в теплую погоду, и в достаточно прохладные дни
Наслаждение от хорошей пары джинсов невозможно переоценить. Никто уже не удивляется, сколько фасонов таких практичных штанов существует в мире, но некоторым девушкам все еще не удается гармонично создавать с ними повседневные образы. Часто с этим сталкиваются те, кто носит укороченные джинсы.
Основной момент, на который нужно обратить внимание, отмечает стилист Инна (@stylist.inna), — это то, что они будут немного "съедать" рост, поэтому лучше брать модели с высокой посадкой и компенсировать:
- вытянутым носком;
- каблуком;
- платформой;
- светлой обувью;
- схожим цветом с плечевым изделием и/или с обувью.
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