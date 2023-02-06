З чим носити укорочені джинси, щоб не виглядати як карлик: ідеї для аутфітів (фото)
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Укорочені джинси можна носити і в теплу погоду, і в досить прохолодні дні
Насолоду від гарної пари джинсів неможливо переоцінити. Ніхто вже не дивується, скільки фасонів таких практичних штанів існує у світі, але деяким дівчатам все ще не вдається гармонійно створювати з ними повсякденні образи. Часто з цим стикаються ті, хто носить укорочені джинси.
Основний момент, на який потрібно звернути увагу, відмічає стиліст Інна (@stylist.inna), — це те, що вони будуть трохи "з’їдати" зріст, тому краще брати моделі з високою посадкою та компенсувати:
- витягнутим носком;
- каблуком;
- платформою;
- світлим взуттям;
- схожим кольором з плечовим виробом та/або зі взуттям.
Як стильно носити укорочені джинси: ідеї для натхнення
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