Не только кудри и косы: топ-7 причесок на День святого Валентина, которые легко сделать (фото)
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Такие прически обеспечат вам гору комплиментов от вашей половинки
В День святого Валентина каждой девушке хочется выглядеть идеально. И прическа – один из важных элементов образа. К тому же, в этом году в тренде много простых и изящных причесок, например, любимый многими пучок балерины.
Стоит обратить внимание как минимум на семь превосходных вариантов причесок, которые можно сделать на 14 февраля. И это не только всевозможные кудри и локоны, а также милые косы и симпатичные дополнения в виде аксессуаров для волос, пишет glam.
Кокетливый пучок
Пучок всегда выглядит изысканным, элегантным и собранным. А локон страсти в этом случае добавит игривости и сексуальности.
Романтические волны
Стиль, заимствованный из голливудского гламура 40-х годов, и эта прическа действительно никогда не выйдет из моды. Тогда как жемчужные зажимы придают прическу эстетику 90-х, который мы знаем и любим.
Высокий хвост в винтажном стиле
Сейчас в моде 90-е, поэтому высокие хвосты в тренде так же, как и тогда. Соберите все волосы на макушке, а затем расправьте локоны, получив потрясающий образ на День влюбленных.
Ленты в волосах
Ленты могут добавить нотку невинности. Если вы, возможно, чувствуете, что ваш наряд слишком сексуален в этот праздник, цветные ленты могут действительно смягчить ситуацию и придать немного "милости".
Сердечко из волос
Завейте волосы. Затем разделите часть волос посередине на две равные части, и завяжите каждую -резинкой. Возьмите один из хвостиков, скрутите его два-три раза, а затем заверните в форме половины сердца. Повторите эти шаги с другой прядью и соедините оба конца вместе, связав другой резинкой. Образ готов!
Тематические аксессуары
В моду снова вошли всевозможные заколки и украшения для волос. Разнообразьте вашу прическу розовыми клипсами, заколками-сердечками или необычными наклейками по всей длине вашей шевелюры.
Легкие волны
Пожалуй, самый простой способ сделать образ романтическим – сделать кудри. Легкие волны можно украсить изящным аксессуаром, чтобы образ выглядел более праздничным.
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