Не только кудри и косы: топ-7 причесок на День святого Валентина, которые легко сделать (фото)

Такие прически обеспечат вам гору комплиментов от вашей половинки

В День святого Валентина каждой девушке хочется выглядеть идеально. И прическа – один из важных элементов образа. К тому же, в этом году в тренде много простых и изящных причесок, например, любимый многими пучок балерины.

Стоит обратить внимание как минимум на семь превосходных вариантов причесок, которые можно сделать на 14 февраля. И это не только всевозможные кудри и локоны, а также милые косы и симпатичные дополнения в виде аксессуаров для волос, пишет glam.

Кокетливый пучок

Пучок всегда выглядит изысканным, элегантным и собранным. А локон страсти в этом случае добавит игривости и сексуальности.

Эффектная прическа на 14 февраля

Романтические волны

Стиль, заимствованный из голливудского гламура 40-х годов, и эта прическа действительно никогда не выйдет из моды. Тогда как жемчужные зажимы придают прическу эстетику 90-х, который мы знаем и любим.

Голливудский шик

Высокий хвост в винтажном стиле

Сейчас в моде 90-е, поэтому высокие хвосты в тренде так же, как и тогда. Соберите все волосы на макушке, а затем расправьте локоны, получив потрясающий образ на День влюбленных.

Просто и со вкусом

Ленты в волосах

Ленты могут добавить нотку невинности. Если вы, возможно, чувствуете, что ваш наряд слишком сексуален в этот праздник, цветные ленты могут действительно смягчить ситуацию и придать немного "милости".

Милый акцент

Сердечко из волос

Завейте волосы. Затем разделите часть волос посередине на две равные части, и завяжите каждую -резинкой. Возьмите один из хвостиков, скрутите его два-три раза, а затем заверните в форме половины сердца. Повторите эти шаги с другой прядью и соедините оба конца вместе, связав другой резинкой. Образ готов!

Тематические аксессуары

В моду снова вошли всевозможные заколки и украшения для волос. Разнообразьте вашу прическу розовыми клипсами, заколками-сердечками или необычными наклейками по всей длине вашей шевелюры.

Милые заколки

Яркие клипсы

В таком образе можно устроить фотосессию

Легкие волны

Пожалуй, самый простой способ сделать образ романтическим – сделать кудри. Легкие волны можно украсить изящным аксессуаром, чтобы образ выглядел более праздничным.

Романтическая прическа

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