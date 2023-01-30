Anti-age макияж: как за секунду скрыть "гусиные лапки" вокруг глаз

Эффективным решением проблемы поделились британские визажисты

Женщины в любом возрасте стремятся выглядеть молодо и красиво. С этим помогает как правильно подобранный гардероб, так и омолаживающие техники макияжа, позволяющие сбросить несколько лишних лет.

Сегодня "Телеграф" поделится несколькими трюками, которые помогут без проблем всего за несколько минут убрать так называемые "гусиные лапки" вокруг глаз. Об этих секретах рассказали эксперты популярного британского магазина косметики, передает Ukr.Media. Чтобы замаскировать морщинки, вам понадобятся праймер и консилер.

Как скрыть морщинки вокруг глаз

Сначала хорошо увлажните кожу на веках и вокруг глаз. Лучший вариант – легкий увлажняющий крем. Подождите несколько минут и нанесите праймер – он должен быть на основе силиконов, ведь именно такие средства хорошо выравнивают рельеф кожи, делая морщины менее заметными. Визажисты отмечают, что силикон заполняет морщины, "создавая более гладкую поверхность для нанесения тона". Снова подождите 1-2 мин и после этого нанесите на кожу век и вокруг глаз тонкий слой легкого тонального крема, ВВ-крема или консилера. Для растушевки понадобится чистая пушистая кисть. Лучше всего использовать консилер со светоотражающими частицами – он визуально сделает морщинки у глаз менее заметными.

А чтобы точно отвлечь внимание от "гусиных лапок", красите не только глаза, но и брови. Следует подчеркнуть эти линии лица, особенно их изгиб. А делая макияж глаз, не забудьте завить ресницы. По словам визажистов, это тоже отвлечет внимание от морщин.

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