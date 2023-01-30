Anti-age макіяж: як за секунду приховати "гусячі лапки" навколо очей

Ефективним рішенням проблеми поділилися британські візажисти

Жінки у будь-якому віці прагнуть виглядати красиво і молодо. З цим допомогає як правильно підібраний гардероб, так і омолоджувальні техніки макіяжу, що дозволяють скинути кілька зайвих років.

Сьогодні "Телеграф" поділиться кількома трюками, які допоможуть без проблем всього за кілька хвилин прибрати так звані "гусячі лапки" навколо очей. Про ці секрети розповіли експерти популярного британського магазину косметики, інформує Ukr.Media. Щоб замаскувати зморшки, вам знадобляться праймер і консилер.

Як приховати зморшки навколо очей

Спершу добре зволожте шкіру на повіках і навколо очей. Найкращий варіант — легкий зволожувальний крем. Зачекайте кілька хвилин і нанесіть праймер — він має бути на основі силіконів, адже саме такі засоби добре вирівнюють рельєф шкіри, роблячи зморшки менш помітними. Візажисти зауважують, що силікон заповнює зморшки, "створюючи більш гладку поверхню для нанесення тону". Знову почекайте 1-2 хв і після цього нанесіть на шкіру повік і навколо очей тонкий шар легкого тонального крему, ВВ-крему або консилера. Для розтушовування знадобиться чиста пухнаста кисть. Найкраще використовувати консилер зі світловідбиваючими частинками — він візуально зробить зморшки біля очей менш помітними.

А щоб точно відвернути увагу від "гусячих лапок", фарбуйте не тільки очі, а й брови. Потрібно підкреслити ці лінії обличчя, особливо їх вигин. А роблячи макіяж очей, не забудьте завити вії. За словами візажистів, це теж відверне увагу від зморшок.

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