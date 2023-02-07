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Не лише кучері та коси: топ-7 зачісок на День святого Валентина, які легко зробити (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Зачіска — важлива частина образу, особливо у свято
Зачіска — важлива частина образу, особливо у свято. Фото Ibraim Leonardo/pexels.com

Такі зачіски забезпечать вам гору компліментів від вашої половинки

У День святого Валентина кожній дівчині хочеться мати ідеальний вигляд. І зачіска – один із важливих елементів образу. До того ж, цього року в тренді багато простих та витончених зачісок, наприклад, улюблений багатьма пучок балерини.

Варто звернути увагу як мінімум на сім чудових варіантів зачісок, які можна зробити на 14 лютого. І це не тільки всілякі кучері та локони, а також милі коси й симпатичні доповнення у вигляді аксесуарів для волосся, пише glam.

Кокетливий пучок

Пучок завжди виглядає вишуканим, елегантним та зібраним. А локон пристрасті в цьому випадку додасть грайливості й сексуальності.

Кокетливий пучок
Ефектна зачіска на 14 лютого

Романтичні хвилі

Стиль, запозичений із голлівудського гламуру 40-х років, і ця зачіска дійсно ніколи не вийде з моди. Тоді як перлові затискачі надають зачісці естетику 90-х, яку ми знаємо і любимо.

Голлівудські локони
Голлівудський шик

Високий хвіст у вінтажному стилі

Зараз у моді 90-ті, тому високі хвости у тренді так само, як і тоді. Зберіть все волосся на маківці, а потім розправте локони, отримавши приголомшливий образ на День закоханих.

Високий хвіст
Просто і зі смаком

Стрічки у волоссі

Стрічки можуть додати нотку невинності. Якщо ви, можливо, відчуваєте, що ваше вбрання занадто сексуальне у це свято, кольорові стрічки можуть дійсно пом’якшити ситуацію і надати трохи "милості".

Коса зі стрічкою
Милий акцент

Серце з волосся

Завійте волосся. Потім розділіть частину волосся посередині на дві рівні частини, і зав’яжіть кожну гумкою. Візьміть один із хвостиків, скрутіть його два-три рази, а потім загорніть у формі половини серця. Повторіть ці кроки з іншим пасмом і з’єднайте обидва кінці разом, зв’язавши іншою гумкою. Образ готов!

Зачіска з серцем з волосся
По-дівчачому

Тематичні аксесуари

У моду знову увійшли всілякі шпильки та прикраси для волосся. Урізноманітніть вашу зачіску рожевими кліпсами, шпильками-сердечками або незвичайними наклейками по всій довжині вашої шевелюри.

Зачіска із шпильками у вигляді сердець
Милі шпильки
Рожеве волосся з шпильками
Яскраві кліпси
Наклейки у вигляді сердець для волосся
У такому образі можна влаштувати фотосесію

Легкі хвилі

Мабуть, найпростіший спосіб зробити образ романтичним – зробити кучері. Легкі хвилі можна прикрасити витонченим аксесуаром, щоб образ виглядав більш святковим.

Легкі хвилі із шпилькою-квіткою
Романтична зачіска

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#Мода #Зачіски