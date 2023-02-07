Не лише кучері та коси: топ-7 зачісок на День святого Валентина, які легко зробити (фото)
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Такі зачіски забезпечать вам гору компліментів від вашої половинки
У День святого Валентина кожній дівчині хочеться мати ідеальний вигляд. І зачіска – один із важливих елементів образу. До того ж, цього року в тренді багато простих та витончених зачісок, наприклад, улюблений багатьма пучок балерини.
Варто звернути увагу як мінімум на сім чудових варіантів зачісок, які можна зробити на 14 лютого. І це не тільки всілякі кучері та локони, а також милі коси й симпатичні доповнення у вигляді аксесуарів для волосся, пише glam.
Кокетливий пучок
Пучок завжди виглядає вишуканим, елегантним та зібраним. А локон пристрасті в цьому випадку додасть грайливості й сексуальності.
Романтичні хвилі
Стиль, запозичений із голлівудського гламуру 40-х років, і ця зачіска дійсно ніколи не вийде з моди. Тоді як перлові затискачі надають зачісці естетику 90-х, яку ми знаємо і любимо.
Високий хвіст у вінтажному стилі
Зараз у моді 90-ті, тому високі хвости у тренді так само, як і тоді. Зберіть все волосся на маківці, а потім розправте локони, отримавши приголомшливий образ на День закоханих.
Стрічки у волоссі
Стрічки можуть додати нотку невинності. Якщо ви, можливо, відчуваєте, що ваше вбрання занадто сексуальне у це свято, кольорові стрічки можуть дійсно пом’якшити ситуацію і надати трохи "милості".
Серце з волосся
Завійте волосся. Потім розділіть частину волосся посередині на дві рівні частини, і зав’яжіть кожну гумкою. Візьміть один із хвостиків, скрутіть його два-три рази, а потім загорніть у формі половини серця. Повторіть ці кроки з іншим пасмом і з’єднайте обидва кінці разом, зв’язавши іншою гумкою. Образ готов!
Тематичні аксесуари
У моду знову увійшли всілякі шпильки та прикраси для волосся. Урізноманітніть вашу зачіску рожевими кліпсами, шпильками-сердечками або незвичайними наклейками по всій довжині вашої шевелюри.
Легкі хвилі
Мабуть, найпростіший спосіб зробити образ романтичним – зробити кучері. Легкі хвилі можна прикрасити витонченим аксесуаром, щоб образ виглядав більш святковим.
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