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Придаст тепла и комфорта образу: с чем сочетать гольф, чтобы выглядеть стильно (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Как стильно носить водолазку
Как стильно носить водолазку. Фото pexels.com

Советы, как создать уютный и стильный образ с водолазкой

Гольф – это база в гардеробе каждой модницы, ведь это стильная и универсальная вещь, которая согревает в холода. Также это "вечный" тренд, который впишется в любой гардероб.

Как отмечает стилист под ником julia_bond в Инстаграм, гольфы можно носить с чем угодно и в любом стиле. С ними можно составить как классический образ, так и спортивный, кежуал, драматический и романтический.

Луки с водолазками можно создавать многослойные, сочетая гольф с рубашкой, кардиганом, пиджаком и вашей любимой верхней одеждой.

Если вам больше нравится сдержанные аутфиты, то лучше выбирать оттенки цветов и их сочетания, которые лучше подчеркнут вашу внешность. В таком случае даже самые сдержанные минималистичные образы будут смотреться элегантно и эффектно.

Как стильно носить гольф в 2023 году

  • С рубашкой
Как стильно носить гольф в 2023 году
  • С кардиганом
Как стильно носить гольф в 2023 году
  • С жилетом
Как стильно носить гольф в 2023 году
  • С платьем
Как стильно носить гольф в 2023 году
  • С брюками
Как стильно носить гольф в 2023 году
  • С юбкой
Как стильно носить гольф в 2023 году

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета будут актуальны этой весной. В моде масса стильных принтов и ярких оттенков. Также ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.

Теги:
#Мода #Женская мода #Стиль