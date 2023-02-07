Придаст тепла и комфорта образу: с чем сочетать гольф, чтобы выглядеть стильно (фото)

Советы, как создать уютный и стильный образ с водолазкой

Гольф – это база в гардеробе каждой модницы, ведь это стильная и универсальная вещь, которая согревает в холода. Также это "вечный" тренд, который впишется в любой гардероб.

Как отмечает стилист под ником julia_bond в Инстаграм, гольфы можно носить с чем угодно и в любом стиле. С ними можно составить как классический образ, так и спортивный, кежуал, драматический и романтический.

Луки с водолазками можно создавать многослойные, сочетая гольф с рубашкой, кардиганом, пиджаком и вашей любимой верхней одеждой.

Если вам больше нравится сдержанные аутфиты, то лучше выбирать оттенки цветов и их сочетания, которые лучше подчеркнут вашу внешность. В таком случае даже самые сдержанные минималистичные образы будут смотреться элегантно и эффектно.

Как стильно носить гольф в 2023 году

С рубашкой

С кардиганом

С жилетом

С платьем

С брюками

С юбкой

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета будут актуальны этой весной. В моде масса стильных принтов и ярких оттенков. Также ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.