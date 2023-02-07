Додасть тепла та комфорту образу: з чим поєднувати гольф, щоб мати стильний вигляд (фото)

Поради, як створити затишний та стильний образ із водолазкою

Гольф – це база у гардеробі кожної модниці, адже це стильна та універсальна річ, яка зігріває у холоди. Також це "вічний" тренд, який впишеться в будь-який гардероб.

Як зазначає стиліст під ніком julia_bond в Інстаграм, гольфи можна носити з будь-чим і в будь-якому стилі. З ними можна скласти як класичний образ, так і спортивний, кежуал, драматичний та романтичний.

Луки з водолазками можна створювати багатошарові, поєднуючи гольф із сорочкою, кардиганом, піджаком та вашим улюбленим верхнім одягом.

Якщо вам більше подобаються стримані аутфіти, то краще вибирати відтінки кольорів та їх поєднання, які краще підкреслять вашу зовнішність. У такому разі навіть найстриманіші мінімалістичні образи виглядатимуть елегантно та ефектно.

Як стильно носити гольф у 2023 році

З сорочкою

З кардиганом

З жилетом

Із сукнею

Зі штанами

Зі спідницею

Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори будуть актуальними цієї весни. У моді маса стильних принтів та яскравих відтінків. Також раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Потрібно ознайомитися з прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.