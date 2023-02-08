Фланелевые рубашки и балетки: топ-5 трендов весны этого года, которые реально вписать в образ (фото)

Тот случай, когда тенденции можно брать на заметку любой девушке

Весна – пора обновления, это касается и гардероба. В этом сезоне глаза разбегаются от модных задумок дизайнеров. Что немаловажно, актуальные варианты обуви и одежды действительно годятся для добавления в гардероб.

Подробнее о трендах весны 2023 года рассказывает украинская стилистка Ольга Литвинова в своем блоге в Инстаграм. Модная экспертка советует обратить внимание как минимум на пять горячих тенденций. В этой одежде и обуви вы будете выглядеть умопомрачительно!

Как отмечает Литвинова, можно начинать готовиться к теплому сезону и рассмотреть самые актуальные решения этой весной. Итак, какая же одежда и обувь будет в тренде в сезоне весна-2023:

Серебряные (металлические) брюки. Да, тренд на металлик не только остается, но еще и больше захватывает стрит стайл.

Фланелевая рубашка. Добавит микса фактур в образ.

Пижамные элементы, особенно платья-комбинации – еще один весенний хит.

Балетки – весьма удобный тренд.

Оверсайз пиджаки нейтрального оттенка. Да-да, они уже стали современной базой и снова входят в моду.

Металлик - все еще хит в моде

Бельевой стиль снова актуален

Балетки - стильно и удобно

Практичный и модный выбор рубашки

Такой пиджак украсит любой образ

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