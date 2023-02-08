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Фланелевые рубашки и балетки: топ-5 трендов весны этого года, которые реально вписать в образ (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Пришло время перебрать гардероб Новость обновлена 08 февраля 2023, 23:59
Пришло время перебрать гардероб. Фото Depositphotos

Тот случай, когда тенденции можно брать на заметку любой девушке

Весна – пора обновления, это касается и гардероба. В этом сезоне глаза разбегаются от модных задумок дизайнеров. Что немаловажно, актуальные варианты обуви и одежды действительно годятся для добавления в гардероб.

Подробнее о трендах весны 2023 года рассказывает украинская стилистка Ольга Литвинова в своем блоге в Инстаграм. Модная экспертка советует обратить внимание как минимум на пять горячих тенденций. В этой одежде и обуви вы будете выглядеть умопомрачительно!

Как отмечает Литвинова, можно начинать готовиться к теплому сезону и рассмотреть самые актуальные решения этой весной. Итак, какая же одежда и обувь будет в тренде в сезоне весна-2023:

  • Серебряные (металлические) брюки. Да, тренд на металлик не только остается, но еще и больше захватывает стрит стайл.
  • Фланелевая рубашка. Добавит микса фактур в образ.
  • Пижамные элементы, особенно платья-комбинации – еще один весенний хит.
  • Балетки – весьма удобный тренд.
  • Оверсайз пиджаки нейтрального оттенка. Да-да, они уже стали современной базой и снова входят в моду.
Образы с серебристыми брюками
Металлик - все еще хит в моде
Образы в бельевом стиле
Бельевой стиль снова актуален
Образы с балетками
Балетки - стильно и удобно
Образы с фланелевыми рубашками
Практичный и модный выбор рубашки
Образы с пиджаками
Такой пиджак украсит любой образ

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно носить пиджаки свободного кроя. Есть свои стилистические секреты для девушек невысокого роста.

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#Мода #Тренды