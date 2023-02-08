Фланелеві сорочки та балетки: топ-5 трендів весни цього року, які реально вписати в образ (фото)
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Той випадок, коли тенденції можна брати на замітку будь-якій дівчині
Весна – час оновлення, це стосується і гардеробу. Цього сезону очі розбігаються від модних задумів дизайнерів. Що важливо, актуальні варіанти взуття та одягу дійсно годяться для додавання в гардероб.
Детальніше про тренди весни 2023 року розповідає українська стилістка Ольга Литвинова у своєму блозі в Інстаграм. Модна експертка радить звернути увагу щонайменше на п’ять гарячих тенденцій. У цьому одязі та взутті ви виглядатимете дивовижно!
Як зазначає Литвинова, можна починати готуватися до теплого сезону та розглянути найактуальніші рішення цієї весни. Отже, який одяг і взуття буде в тренді в сезоні весна-2023:
- Срібні (металеві) штани. Так, тренд на металік не тільки залишається, але ще й більше захоплює стріт стайл.
- Фланелева сорочка. Додасть мікс фактур в образ.
- Піжамні елементи, особливо сукні-комбінації – ще один весняний хіт.
- Балетки – дуже зручний тренд.
- Оверсайз піджаки нейтрального відтінку. Так-так, вони вже стали сучасною базою і знову входять у моду.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно носити піджаки вільного крою. Є свої стилістичні секрети для дівчат невисокого зросту.