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Фланелеві сорочки та балетки: топ-5 трендів весни цього року, які реально вписати в образ (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Настав час перебрати гардероб Новина оновлена 08 лютого 2023, 23:59
Настав час перебрати гардероб. Фото Depositphotos

Той випадок, коли тенденції можна брати на замітку будь-якій дівчині

Весна – час оновлення, це стосується і гардеробу. Цього сезону очі розбігаються від модних задумів дизайнерів. Що важливо, актуальні варіанти взуття та одягу дійсно годяться для додавання в гардероб.

Детальніше про тренди весни 2023 року розповідає українська стилістка Ольга Литвинова у своєму блозі в Інстаграм. Модна експертка радить звернути увагу щонайменше на п’ять гарячих тенденцій. У цьому одязі та взутті ви виглядатимете дивовижно!

Як зазначає Литвинова, можна починати готуватися до теплого сезону та розглянути найактуальніші рішення цієї весни. Отже, який одяг і взуття буде в тренді в сезоні весна-2023:

  • Срібні (металеві) штани. Так, тренд на металік не тільки залишається, але ще й більше захоплює стріт стайл.
  • Фланелева сорочка. Додасть мікс фактур в образ.
  • Піжамні елементи, особливо сукні-комбінації – ще один весняний хіт.
  • Балетки – дуже зручний тренд.
  • Оверсайз піджаки нейтрального відтінку. Так-так, вони вже стали сучасною базою і знову входять у моду.
Образи зі сріблястими штанами
Металік – все ще хіт у моді
Образи в білизняному стилі
Білизняний стиль знову актуальний
Образи з балетками
Балетки — стильно та зручно
Образи з фланелевими сорочками
Практичний та модний вибір сорочки
Образи з піджаками
Такий піджак прикрасить будь-який образ

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно носити піджаки вільного крою. Є свої стилістичні секрети для дівчат невисокого зросту.

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#Мода #Тренди