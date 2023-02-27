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Выбросите это немедленно: модели сумок, с которыми пора попрощаться (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Антитренды сумок 2023 года Новость обновлена 27 февраля 2023, 08:18
Антитренды сумок 2023 года. Фото pexels.com

Эти сумочки стоит немедленно выбросить из своего гардероба

Давайте поговорим о сумках. Мы уже рассказывали о том, какие же модели сумок самые модные в 2023 году, а теперь пора ознакомиться и с главными антитрендами сезона, с которыми пора немедленно прощаться. Если конечно вы хотите выглядеть стильно и трендово.

Стилист Екатерина Дорошенко на своей странице в Инстаграм подробно рассказала и показала основные антитренды сумок 2023 года. А также отметила, какими стильными вариантами их заменить.

Антитренды сумок 2023 года

Если вы ищете базовую модель, то стоит обратить внимание на лаконичный дизайн без перегрузки фурнитурой и декором. Фурнитура может сильно повлиять на качество сумки, поэтому в бюджетных вариантах лучше выбирать серебряную фурнитуру. Также следует обратить внимание на ремешки и цепочки. Контрастная окантовка, особенно черный цвет на светлых сумках, может начать шелушиться и испортить вид сумки.

Антитренды сумок 2023 года
Антитренды сумок 2023 года

Мягкие, объемные и рыхлые сумки очень популярны, но актуальны структурированные сумки с четкими линиями. Сумка-багет также тренд последних сезонов и может стать украшением вашего базового гардероба.

Антитренды сумок 2023 года
Антитренды сумок 2023 года
Антитренды сумок 2023 года

Рюкзаки несколько отошли на задний план, но если они вам нравятся, выбирайте минималистичные и структурированные модели.

Антитренды сумок 2023 года

На вечеринки и формальные мероприятия лучше выбрать маленькие сумочки вместо клатчей, чтобы создать стильный и эффектный образ.

Антитренды сумок 2023 года

Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.

Теги:
#Мода #Сумки #Антитренды