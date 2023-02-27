Выбросите это немедленно: модели сумок, с которыми пора попрощаться (фото)

Эти сумочки стоит немедленно выбросить из своего гардероба

Давайте поговорим о сумках. Мы уже рассказывали о том, какие же модели сумок самые модные в 2023 году, а теперь пора ознакомиться и с главными антитрендами сезона, с которыми пора немедленно прощаться. Если конечно вы хотите выглядеть стильно и трендово.

Стилист Екатерина Дорошенко на своей странице в Инстаграм подробно рассказала и показала основные антитренды сумок 2023 года. А также отметила, какими стильными вариантами их заменить.

Антитренды сумок 2023 года

Если вы ищете базовую модель, то стоит обратить внимание на лаконичный дизайн без перегрузки фурнитурой и декором. Фурнитура может сильно повлиять на качество сумки, поэтому в бюджетных вариантах лучше выбирать серебряную фурнитуру. Также следует обратить внимание на ремешки и цепочки. Контрастная окантовка, особенно черный цвет на светлых сумках, может начать шелушиться и испортить вид сумки.

Мягкие, объемные и рыхлые сумки очень популярны, но актуальны структурированные сумки с четкими линиями. Сумка-багет также тренд последних сезонов и может стать украшением вашего базового гардероба.

Рюкзаки несколько отошли на задний план, но если они вам нравятся, выбирайте минималистичные и структурированные модели.

На вечеринки и формальные мероприятия лучше выбрать маленькие сумочки вместо клатчей, чтобы создать стильный и эффектный образ.

Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.