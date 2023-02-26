Бахрома, прозрачность и не только: топ-5 трендовых платьев, которые оказались на пике моды этой весной (фото)

Скоро на улице потеплеет, так что пора подбирать эффектные луки с платьями

Приближается весна, которая несет обновление не только природе, а и нашим гардеробам. Одна из обязательных вещей для этого времени года – платье. К счастью, в сезоне весна-лето дизайнеры порадовали разнообразием трендов.

Подробнее о трендах на платье весной 2023 года рассказывает блог о стиле modeis.me в Инстаграм. Стилисты рекомендуют обратить внимание как минимум на пять горячих тенденций. С такими платьями вы сможете создать стильные луки в весенний, да и летний период.

По словам стилистов, у 99% брендов в коллекциях весна-лето 2023 года было хотя бы одно прозрачное платье. Именно прозрачные материалы на пике трендов в этом сезоне. Другие главные трендовые платья этой весны не менее откровенны, отмечается в блоге. Если хочется выбрать более сдержанный наряд, то вам может подойти проверенное временем tube dress. Минималистичные платья без бретелей возвращают нас в 90-е, и мы будем носить их, как тогда, с минимумом аксессуаров и классическими слингбеками, пояснили стилисты.

Топ-5 трендовых платьев весны-2023

Платья с бахромой

Эффектные платья

Бандажные платья

Снова в моде

Прозрачные платья

Прозрачность - главный тренд сезона

Платья в стразах и камнях (но не пайетках)

Не бойтесь выглядеть блестяще во всех смыслах

Платья фасона tube dress (без бретелей)

Такой крой подчеркнет женственность

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде этой весной. А также мы писали об актуальных моделях сумок в этом сезоне.