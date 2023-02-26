Бахрома, прозорість і не тільки: топ-5 трендових суконь, які опинилися на піку моди цієї весни (фото)

Скоро на вулиці потеплішає, тож настав час підбирати ефектні луки з сукнями

Наближається весна, яка несе оновлення не лише природі, а й нашим гардеробам. Одна з обов’язкових речей для цієї пори року – сукня. На щастя, у сезоні весна-літо дизайнери порадували різноманітністю трендів.

Детальніше про тренди на сукні навесні 2023 року розповідає блог про стиль modeis.me в Інстаграм. Стилісти рекомендують звернути увагу щонайменше на п’ять гарячих тенденцій. З такими сукнями ви зможете створити стильні луки у весняний та літній період.

За словами стилістів, 99% брендів у колекціях весна-літо 2023 року мали хоча б одну прозору сукню. Саме прозорі матеріали на піку трендів цього сезону. Інші головні трендові сукні цієї весни не менш відверті, зазначається у блозі. Якщо хочеться вибрати стриманіше вбрання, то вам пасуватиме перевірена часом tube dress. Мінімалістичні сукні без бретелів повертають нас у 90-ті, й ми носитимемо їх, як і тоді, з мінімумом аксесуарів та класичними слінгбеками, пояснили стилісти.

Топ-5 трендових суконь весни-2023

Сукні з бахромою

Ефектні сукні

Бандажні сукні

Знову в моді

Прозорі сукні

Прозорість – головний тренд сезону

Сукні в стразах та камінні (але не паєтках)

Не бійтеся мати блискучий вигляд у всіх сенсах

Сукні фасону tube dress (без бретелів)

Такий крій підкреслить жіночність

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття в моді цієї весни. А також ми писали про актуальні моделі сумок цього сезону.