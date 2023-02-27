Викиньте це негайно: моделі сумок, з якими час попрощатися (фото)

Ці сумочки варто негайно викинути зі свого гардероба

Поговорімо про сумки. Ми вже розповідали про те, які ж моделі сумок наймодніші в 2023 році, а тепер настав час ознайомитися і з головними антитрендами сезону, з якими час негайно прощатися. Якщо, звичайно, ви хочете виглядати стильно і трендово.

Стиліст Катерина Дорошенко на своїй сторінці в Інстаграм докладно розповіла та показала основні антитренди сумок 2023 року. А також наголосила, якими стильними варіантами їх замінити.

Антитренди сумок 2023 року

Якщо ви шукаєте базову модель, варто звернути увагу на лаконічний дизайн без перевантаження фурнітурою і декором. Фурнітура може вплинути на якість сумки, тому в бюджетних варіантах краще вибирати срібну фурнітуру. Також слід звернути увагу на ремінці та ланцюжки. Контрастне окантування, особливо чорний колір на світлих сумках, може почати лущитися і зіпсувати вигляд сумки.

М’які, об’ємні та пухкі сумки дуже популярні, але актуальні структуровані сумки з чіткими лініями. Сумка-багет також тренд останніх сезонів і може стати окрасою вашого базового гардероба.

Рюкзаки трохи відійшли на задній план, але якщо вони вам подобаються, вибирайте мінімалістичні та структуровані моделі.

На вечірки та формальні заходи краще вибрати маленькі сумочки замість клатчів, щоб створити стильний та ефектний образ.

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Слід ознайомитись із прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.