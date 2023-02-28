Эстетика стиля OLD MONEY, который вне времени: подборка образов для вдохновения (фото)

Этот стиль никогда не потеряет своей актуальности

Old money – стиль, который никогда не потеряет своей актуальности. Модельеры считают эстетику old money вневременной классикой и внедряют его характерные признаки в современные коллекции. Отголоски стиля можно найти в коллекциях известных брендов, таких как Ralph Lauren и Burberry.

Как подчеркивают эксперты в блоге о моде "Школа стилю", old money отражает эстетику высокого общества прошлых эпох. Для стиля характерна элегантность и простота, а также высокое качество материалов. Именно поэтому стиль имеет множество поклонников, и не только в высоких кругах.

Главные характеристики стиля:

приталенные силуэты

структурированность

геометрические принты

часто подчеркнутая талия

фурнитура золотого оттенка

натуральные ткани

оттенки палитры монодроба

Для того чтобы вы ощутили и вдохновились эстетикой old money, предлагаем подборку образов, в которых вы найдете как "классические" образы old money, так и современные аутфиты.

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