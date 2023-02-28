Эстетика стиля OLD MONEY, который вне времени: подборка образов для вдохновения (фото)
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Этот стиль никогда не потеряет своей актуальности
Old money – стиль, который никогда не потеряет своей актуальности. Модельеры считают эстетику old money вневременной классикой и внедряют его характерные признаки в современные коллекции. Отголоски стиля можно найти в коллекциях известных брендов, таких как Ralph Lauren и Burberry.
Как подчеркивают эксперты в блоге о моде "Школа стилю", old money отражает эстетику высокого общества прошлых эпох. Для стиля характерна элегантность и простота, а также высокое качество материалов. Именно поэтому стиль имеет множество поклонников, и не только в высоких кругах.
Главные характеристики стиля:
- приталенные силуэты
- структурированность
- геометрические принты
- часто подчеркнутая талия
- фурнитура золотого оттенка
- натуральные ткани
- оттенки палитры монодроба
Для того чтобы вы ощутили и вдохновились эстетикой old money, предлагаем подборку образов, в которых вы найдете как "классические" образы old money, так и современные аутфиты.
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