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Эстетика стиля OLD MONEY, который вне времени: подборка образов для вдохновения (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Модный стиль OLD MONEY – вне времени Новость обновлена 28 февраля 2023, 18:39
Модный стиль OLD MONEY – вне времени. Фото instagram.com/pumpyourstyle.studio

Этот стиль никогда не потеряет своей актуальности

Old money – стиль, который никогда не потеряет своей актуальности. Модельеры считают эстетику old money вневременной классикой и внедряют его характерные признаки в современные коллекции. Отголоски стиля можно найти в коллекциях известных брендов, таких как Ralph Lauren и Burberry.

Как подчеркивают эксперты в блоге о моде "Школа стилю", old money отражает эстетику высокого общества прошлых эпох. Для стиля характерна элегантность и простота, а также высокое качество материалов. Именно поэтому стиль имеет множество поклонников, и не только в высоких кругах.

Главные характеристики стиля:

  • приталенные силуэты
  • структурированность
  • геометрические принты
  • часто подчеркнутая талия
  • фурнитура золотого оттенка
  • натуральные ткани
  • оттенки палитры монодроба

Для того чтобы вы ощутили и вдохновились эстетикой old money, предлагаем подборку образов, в которых вы найдете как "классические" образы old money, так и современные аутфиты.

одежда в стиле old money
одежда в стиле old money
одежда в стиле old money
джордж клуни и амаль Аламуддин
одежда в стиле old money
одежда в стиле old money
одежда в стиле old money ральф лорен
одежда в стиле old money барбери

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#Мода #Стиль