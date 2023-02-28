Естетика стилю OLD MONEY, який поза часом: добірка образів для натхнення (фото)

Цей стиль ніколи не втратить своєї актуальності

Old money — стиль, який ніколи не втратить своєї актуальності. Модельєри вважають естетику old money позачасовою класикою і впроваджують його характерні ознаки в сучасні колекції. Відголоски стилю можна знайти в колекціях відомих брендів, таких як Ralph Lauren та Burberry.

Як підкреслюють експерти в блозі про моду "Школа стилю", old money відображає естетику високого суспільства минулих епох. Для стилю характерна елегантність та простота, а також висока якість матеріалів. Саме тому стиль має велику кількість шанувальників, і не лише в високих колах.

Головні характеристики стилю:

приталені силуети

структурованість

геометричні принти

часто підкреслена талія

фурнітура золотого відтінку

натуральні тканини

відтінки палітри монодробу

Для того, щоб ви відчули та надихнулися естетикою old money, пропонуємо добірку образів, в яких ви знайдете як і "класичні" образи old money, так і сучасні аутфіти.

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