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С чем носить самые стильные оверсайз-джинсы весны: подборка модных луков (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Джинсы-багги в трендах 2023 года Новость обновлена 06 марта 2023, 17:44
Джинсы-багги в трендах 2023 года. Фото freepik.com

Кто сказал, что оверсайз выходит из моды?

Широкие багги-джинсы – тренд 2023 года. Их либо очень любят, либо говорят: "Я такое никогда не надену!". Но безразличным они не оставят никого.

Очень объемные джинсы со средней и низкой посадкой снова на пике популярности, подчеркивает стилист Ната Москаленко. Эксперт рекомендует носить джинсы-багги на контрасте с более женственными в паре и балансировать объемы.

Оверсайз не выходит из моды, в этом случае точно. Чтобы вдохновиться образами с такой вещью, предлагаем рассмотреть подборку стильных луков, подходящих для повседневных выходов.

джинсы багги на девушке
джинсы багги на девушке
джинсы багги на девушке
джинсы багги на девушке
джинсы багги на девушке
джинсы багги на девушке
джинсы багги на девушке
джинсы багги на девушке

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой стиль подходит женщинам, предпочитающим комфорт и сдержанность. Стилист предложила четыре формулы современных образов, которые очень просты в своей реализации.

Теги:
#Мода #Джинсы