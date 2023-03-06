С чем носить самые стильные оверсайз-джинсы весны: подборка модных луков (фото)

Кто сказал, что оверсайз выходит из моды?

Широкие багги-джинсы – тренд 2023 года. Их либо очень любят, либо говорят: "Я такое никогда не надену!". Но безразличным они не оставят никого.

Очень объемные джинсы со средней и низкой посадкой снова на пике популярности, подчеркивает стилист Ната Москаленко. Эксперт рекомендует носить джинсы-багги на контрасте с более женственными в паре и балансировать объемы.

Оверсайз не выходит из моды, в этом случае точно. Чтобы вдохновиться образами с такой вещью, предлагаем рассмотреть подборку стильных луков, подходящих для повседневных выходов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой стиль подходит женщинам, предпочитающим комфорт и сдержанность. Стилист предложила четыре формулы современных образов, которые очень просты в своей реализации.