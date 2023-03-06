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З чим носити найстильніші оверсайз-джинси весни: добірка модних луків (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Джинси-баггі в трендах 2023 року Новина оновлена 06 березня 2023, 17:44
Джинси-баггі в трендах 2023 року. Фото freepik.com

Хто сказав, що оверсайз виходить з моди?

Широкі баггі-джинси — тренд 2023 року. Їх або дуже люблять, або кажуть: "Я таке ніколи не вдягну!". Але байдужим вони не залишать нікого.

Дуже об‘ємні джинси з середньою і низькою посадкою знову на піку популярності, підкреслює стиліст Ната Москаленко. Експерт рекомендує носити джинси-баггі на контрасті з більш жіночними в парі і балансувати об‘єми.

Оверсайз не виходить з моди, в цьому випадку точно. Щоб надихнутись образами з такою річчю, пропонуємо розглянути добірку стильних луків, які підходять для повсякденних виходів.

джинси баггі на дівчині
джинси баггі на дівчині
джинси баггі на дівчині
джинси баггі на дівчині
джинси баггі на дівчині
джинси баггі на дівчині
джинси баггі на дівчині
джинси баггі на дівчині

Раніше "Телеграф" розповідав, який стиль підходить жінкам, які віддають перевагу комфорту і стриманості. Стиліст запропонувала чотири формули сучасних образів, які дуже прості у своїй реалізації.

Теги:
#Мода #Джинси