З чим носити найстильніші оверсайз-джинси весни: добірка модних луків (фото)

Хто сказав, що оверсайз виходить з моди?

Широкі баггі-джинси — тренд 2023 року. Їх або дуже люблять, або кажуть: "Я таке ніколи не вдягну!". Але байдужим вони не залишать нікого.

Дуже об‘ємні джинси з середньою і низькою посадкою знову на піку популярності, підкреслює стиліст Ната Москаленко. Експерт рекомендує носити джинси-баггі на контрасті з більш жіночними в парі і балансувати об‘єми.

Оверсайз не виходить з моди, в цьому випадку точно. Щоб надихнутись образами з такою річчю, пропонуємо розглянути добірку стильних луків, які підходять для повсякденних виходів.

Раніше "Телеграф" розповідав, який стиль підходить жінкам, які віддають перевагу комфорту і стриманості. Стиліст запропонувала чотири формули сучасних образів, які дуже прості у своїй реалізації.