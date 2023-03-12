Нежный маникюр с поталью: идеи одного из самых трендовых дизайнов ногтей в 2023 году (фото)

Поталь — это трендовая альтернатива классической фольге, блесткам и сухому глиттеру

В трендах 2023 года — натуральность, однако это еще не значит, что ваш маникюр должен быть только нюдовым или молочным. Хотя молочные ногти — это практически новая классика. Однако сейчас не об этом. Если вы выбираете натуральность, но хотите немного добавить блеска вашим ноготкам, вам стоит обратить внимание на маникюр с поталью.

Цветная поталь на ногтях – актуальный маникюрный тренд 2023, пишет Ukr.Media. Такой дизайн очень мягкий, женственный и утонченный. Более того, поталь может быть как нейтральных оттенков, так и цветной.

В принципе, поталь — это разновидность фольги, только намного тоньше и невесомей, что делает ваш маникюр более женственным. Лак с поталью — это одновременно и основа, и полупрозрачное нежное покрытие и модный дизайн.

Существует много разных оттенков потали, поэтому каждая модница сможет выбрать себе дизайн по душе. Это может быть как более яркий вариант — с фольгой определенного цвета (зеленый, синий, желтый), более элегантный — если взять пастельные тона (молочный, нежно-голубой, коричневый), и даже более роскошно — если остановиться на цветах драгметаллов (золото, серебро).

Также поталь можно нанести на базу разного оттенка.

Раньше мы рассказывали о маникюре, который выдает низкую самооценку. Специалисты называют несколько дизайнов, которых следует избегать, если не хотите внезапно удешевить свой образ.