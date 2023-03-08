Нежные и аккуратные молочные ногти: тренд в маникюре, ставший новой классикой (фото)

Лучшие идеи модного и стильного маникюра 2023

Маникюр – это не просто процедура по уходу за ногтями, а настоящее искусство, которое может отражать ваш стиль и личность. С каждым сезоном в нейл-дизайне появляются все новые и новые тенденции – классика уступает новому веянию моды, а в тренды входят очень неожиданные идеи типа "стеклянных ногтей" или так называемого половинчатого маникюра.

Очень сильно понравился женщинам по всему миру тренд на нежные нюдовые ногти молочного оттенка. Их уже можно назвать новой классикой, сообщает Ukr.Media. Рассказываем и показываем, как выглядят такие ногти и почему они так полюбились девушкам, которые носят как короткие, так и средней длины и длинные ногти.

Что такое Milky Nails или Молочные ногти

Молочные ногти

Это маникюр, сделанный с помощью покрытия любого молочного оттенка. Причем он может быть разной плотности: от почти белого до едва тонированного прозрачного. Часто цвет "отдает" розовым, бежевым, пудровым, серым или даже голубым оттенком — кому что больше нравится. Делается такой маникюр как простым лаком, так и гель-лаком и цветной базой.

Такой дизайн отлично подходит для ногтей любой длины. Он одинаково хорошо будет выглядеть как на коротких, так и на средней длинны и тем более длинных ногтях.

Как выбрать подтон, который идеально подходит именно вам

Если у вас ручки юной барышни, то шикарно на них будет смотреться холодный спектр молочных: голубые и серые варианты. Вид у вас будет просто непревзойденный!

В то время как на руках немного старших женщин гораздо лучше будет выглядеть молочный с теплым подтоном (пудровым, сливочным, кремовым). Такой цвет компенсирует возрастные изменения и будет выглядеть гораздо мягче.

Раньше мы рассказывали о маникюре, который выдает низкую самооценку. Специалисты называют несколько дизайнов, которых следует избегать, если не хотите внезапно удешевить свой образ.