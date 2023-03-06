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Что про вас может рассказать ваш маникюр: характеристика по цвету и форме ногтей (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Маникюр - это отражение внутреннего мира девушки Новость обновлена 06 марта 2023, 14:13
Маникюр - это отражение внутреннего мира девушки. Фото gettyimages

Сочетание разных оттенков в маникюре открывает более полную характеристику дамы

Наверняка многие знают, что глаза — это зеркало души, однако о человеке могут рассказать и другие его части тела ( и это не рот). К примеру, о женщине можно многое узнать только посмотрев на ее маникюр: достаточно обратить внимание на цвет лака, форму ногтя и нарисованный узор.

Оказывается, маникюр может многое рассказать о женщине, пишет Ukr.Media. Поскольку при выборе дизайна своих ногтей девушки в основном отталкиваются от цвета, то по его оттенку и можно узнать несколько тайн. К примеру о характере.

О чем может рассказать цвет маникюра

  • Черный цвет выбирают сильные личности, которые любят быть лидерами. Иногда это маскировка тонкой натуры под агрессивное лицо. Также у любительниц черного маникюра особенно развито чувство юмора.
черный маникюр
черный маникюр
  • Красный – повышенная эмоциональность, нежелание скрывать свои желания и потребности. Это признак страстных и загадочных женщин.
красный маникюр
красный маникюр
  • Розовый – женщина не любит лишнего внимания и готова к карьерному росту. Также это указывает на романтичность и тонкую натуру.
розовый маникюр
розовый маникюр
  • Желтый — любит жизнь и удивлять окружающих.
желтый маникюр
желтый маникюр
  • Золотой – тяга к достатку. Если он основной в маникюре, то это эгоистическая женщина, которая требует к себе много внимания, похвалы.
золотой маникюр
золотой маникюр
  • Оранжевый или коралловый — легкие женщины, радующиеся жизни.
оранжевый маникюр
коралловый маникюр
  • Белый, бежевый или прозрачный – нежные и приятные девушки, но с непоколебимым стержнем внутри.
белый маникюр
бежевый маникюр
  • Голубой – такие женщины умны, начитаны, эмоциональны. Такой цвет также выбирают сильные и авантюрные женщины.
голубой маникюр
голубой маникюр
  • Зеленый – с такими женщинами хорошо дружить, но они любят, когда ими восхищаются. Терпящие в достижении цели.
зеленый маникюр
зеленый маникюр
  • Фиолетовый – девушки обладают богатой фантазией и воображением.
фиолетовый маникюр
фиолетовый маникюр

О чем рассказывает форма ногтей

  • Остроконечные — жесткие и властные личности, которые добиваются своих целей просто любой ценой.
Острые ногти
  • Закругленный верх – практические, имеющие свою позицию в жизни, дружелюбные, искренние, правдивые и доброжелательны, однако свое они не отдадут.
черный маникюр
  • Круглая форма — девушки с такими ногтями независимы, и делают только то, что им интересно, оригинальны, самобытны и нестандартны.
круглые ногти
  • Квадратная или прямоугольная форма — такая девушка очень терпелива, а еще они до ужаса смелая.
квадратные ногти
  • Треугольная форма говорит о креативности девушки.
треугольные ногти

Что выдает рисунок маникюра

  • мелкий и броский узор – девушка любит уделять внимание деталям;
  • контрастный – эмоциональная девушка, ее настроение может меняться очень быстро;
  • рисунок из черных линий – в характере имеются мужские черты;
  • животные – таким образом девушка пытается привлечь к себе внимание;
  • классические тона – показывают консерватизм во взглядах и вкусе.

Раньше мы рассказывали, какие варианты маникюра выбрать на короткие ногти. "Телеграф" собрал для вас трендовые идеи на любой вкус – вдохновляйтесь и будьте счастливы.

Теги:
#Мода #Маникюр #Женская мода