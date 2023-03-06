Що про вас може розповісти ваш манікюр: характеристика за кольором та формою нігтів (фото)

Поєднання різних відтінків у манікюрі відкриває більш повну характеристику дами

Напевно, багато хто знає, що очі — це дзеркало душі, проте про людину можуть розповісти й інші її частини тіла (і це не рот). Наприклад, про жінку можна багато дізнатися лише подивившись на її манікюр: досить звернути увагу на колір лаку, форму нігтя та намальований візерунок.

Виявляється, манікюр може багато розповісти про жінку, пише Ukr.Media. Оскільки при виборі дизайну своїх нігтів дівчата в основному відштовхуються від кольору, то за його відтінком можна дізнатися кілька таємниць. Наприклад про характер.

Про що може розповісти колір манікюру

Чорний колір обирають сильні особи, які люблять бути лідерами. Іноді це маскування тонкої натури під агресивне обличчя. Також у любительок чорного манікюру особливо розвинене почуття гумору.

Червоний – підвищена емоційність, небажання приховувати свої бажання та потреби. Це ознака пристрасних та загадкових жінок.

Рожевий – жінка не любить зайвої уваги та готова до кар’єрного зростання. Також це вказує на романтичність та тонку натуру.

Жовтий — любить життя і дивувати навколишніх.

Золотий — потяг до статку. Якщо він основний у манікюрі, то це егоїстична жінка, яка вимагає багато уваги, похвали.

Помаранчевий або кораловий — легкі жінки, які радіють життю.

Білий, бежевий чи прозорий – ніжні та приємні дівчата, але з непохитним стрижнем усередині.

Блакитний – такі жінки розумні, начитані, емоційні. Такий колір також обирають сильні та авантюрні жінки.

Зелений – із такими жінками добре дружити, але вони люблять, коли ними захоплюються. Які терплять у досягненні мети.

Фіолетовий – дівчата мають багату фантазію та уяву.

Про що розповідає форма нігтів

Гострокінцеві — жорсткі та владні особи, які домагаються своїх цілей просто за будь-яку ціну.

Закруглений верх – практичні, які мають свою позицію в житті, дружні, щирі, правдиві та доброзичливі, проте своє вони не віддадуть.

Кругла форма — дівчата з такими нігтями незалежні, і роблять лише те, що їм цікаво, оригінальні, самобутні та нестандартні.

Квадратна або прямокутна форма — така дівчина дуже терпляча, а ще вони страшенно смілива.

Трикутна форма говорить про креативність дівчини.

Що видає малюнок манікюру

дрібний та яскравий візерунок – дівчина любить приділяти увагу деталям;

контрастний – емоційна дівчина, її настрій може змінюватись дуже швидко;

малюнок із чорних ліній – у характері є чоловічі риси;

тварини – таким чином дівчина намагається привернути увагу;

класичні тони – показують консерватизм у поглядах та смаку.

Раніше ми розповідали, які варіанти манікюру вибрати на короткі нігті. "Телеграф" зібрав вам трендові ідеї на будь-який смак — надихайтеся і будьте щасливі.