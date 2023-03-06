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Що про вас може розповісти ваш манікюр: характеристика за кольором та формою нігтів (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Манікюр – це відображення внутрішнього світу дівчини Новина оновлена 06 березня 2023, 14:13
Манікюр – це відображення внутрішнього світу дівчини. Фото gettyimages

Поєднання різних відтінків у манікюрі відкриває більш повну характеристику дами

Напевно, багато хто знає, що очі — це дзеркало душі, проте про людину можуть розповісти й інші її частини тіла (і це не рот). Наприклад, про жінку можна багато дізнатися лише подивившись на її манікюр: досить звернути увагу на колір лаку, форму нігтя та намальований візерунок.

Виявляється, манікюр може багато розповісти про жінку, пише Ukr.Media. Оскільки при виборі дизайну своїх нігтів дівчата в основному відштовхуються від кольору, то за його відтінком можна дізнатися кілька таємниць. Наприклад про характер.

Про що може розповісти колір манікюру

  • Чорний колір обирають сильні особи, які люблять бути лідерами. Іноді це маскування тонкої натури під агресивне обличчя. Також у любительок чорного манікюру особливо розвинене почуття гумору.
чорний манікюр
чорний манікюр
  • Червоний – підвищена емоційність, небажання приховувати свої бажання та потреби. Це ознака пристрасних та загадкових жінок.
червоний манікюр
червоний манікюр
  • Рожевий – жінка не любить зайвої уваги та готова до кар’єрного зростання. Також це вказує на романтичність та тонку натуру.
рожевий манікюр
рожевий манікюр
  • Жовтий — любить життя і дивувати навколишніх.
жовтий манікюр
жовтий манікюр
  • Золотий — потяг до статку. Якщо він основний у манікюрі, то це егоїстична жінка, яка вимагає багато уваги, похвали.
золотий манікюр
золотий манікюр
  • Помаранчевий або кораловий — легкі жінки, які радіють життю.
помаранчевий манікюр
кораловий манікюр
  • Білий, бежевий чи прозорий – ніжні та приємні дівчата, але з непохитним стрижнем усередині.
білий манікюр
бежевий манікюр
  • Блакитний – такі жінки розумні, начитані, емоційні. Такий колір також обирають сильні та авантюрні жінки.
блакитний манікюр
блакитний манікюр
  • Зелений – із такими жінками добре дружити, але вони люблять, коли ними захоплюються. Які терплять у досягненні мети.
зелений манікюр
зелений манікюр
  • Фіолетовий – дівчата мають багату фантазію та уяву.
фіолетовий манікюр
фіолетовий манікюр

Про що розповідає форма нігтів

  • Гострокінцеві — жорсткі та владні особи, які домагаються своїх цілей просто за будь-яку ціну.
Гострі нігті
  • Закруглений верх – практичні, які мають свою позицію в житті, дружні, щирі, правдиві та доброзичливі, проте своє вони не віддадуть.
чорний манікюр
  • Кругла форма — дівчата з такими нігтями незалежні, і роблять лише те, що їм цікаво, оригінальні, самобутні та нестандартні.
круглі нігті
  • Квадратна або прямокутна форма — така дівчина дуже терпляча, а ще вони страшенно смілива.
квадратні нігті
  • Трикутна форма говорить про креативність дівчини.
трикутні нігті

Що видає малюнок манікюру

  • дрібний та яскравий візерунок – дівчина любить приділяти увагу деталям;
  • контрастний – емоційна дівчина, її настрій може змінюватись дуже швидко;
  • малюнок із чорних ліній – у характері є чоловічі риси;
  • тварини – таким чином дівчина намагається привернути увагу;
  • класичні тони – показують консерватизм у поглядах та смаку.

Раніше ми розповідали, які варіанти манікюру вибрати на короткі нігті. "Телеграф" зібрав вам трендові ідеї на будь-який смак — надихайтеся і будьте щасливі.

Теги:
#Мода #Манікюр #Жіноча мода