Що про вас може розповісти ваш манікюр: характеристика за кольором та формою нігтів (фото)
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Поєднання різних відтінків у манікюрі відкриває більш повну характеристику дами
Напевно, багато хто знає, що очі — це дзеркало душі, проте про людину можуть розповісти й інші її частини тіла (і це не рот). Наприклад, про жінку можна багато дізнатися лише подивившись на її манікюр: досить звернути увагу на колір лаку, форму нігтя та намальований візерунок.
Виявляється, манікюр може багато розповісти про жінку, пише Ukr.Media. Оскільки при виборі дизайну своїх нігтів дівчата в основному відштовхуються від кольору, то за його відтінком можна дізнатися кілька таємниць. Наприклад про характер.
Про що може розповісти колір манікюру
- Чорний колір обирають сильні особи, які люблять бути лідерами. Іноді це маскування тонкої натури під агресивне обличчя. Також у любительок чорного манікюру особливо розвинене почуття гумору.
- Червоний – підвищена емоційність, небажання приховувати свої бажання та потреби. Це ознака пристрасних та загадкових жінок.
- Рожевий – жінка не любить зайвої уваги та готова до кар’єрного зростання. Також це вказує на романтичність та тонку натуру.
- Жовтий — любить життя і дивувати навколишніх.
- Золотий — потяг до статку. Якщо він основний у манікюрі, то це егоїстична жінка, яка вимагає багато уваги, похвали.
- Помаранчевий або кораловий — легкі жінки, які радіють життю.
- Білий, бежевий чи прозорий – ніжні та приємні дівчата, але з непохитним стрижнем усередині.
- Блакитний – такі жінки розумні, начитані, емоційні. Такий колір також обирають сильні та авантюрні жінки.
- Зелений – із такими жінками добре дружити, але вони люблять, коли ними захоплюються. Які терплять у досягненні мети.
- Фіолетовий – дівчата мають багату фантазію та уяву.
Про що розповідає форма нігтів
- Гострокінцеві — жорсткі та владні особи, які домагаються своїх цілей просто за будь-яку ціну.
- Закруглений верх – практичні, які мають свою позицію в житті, дружні, щирі, правдиві та доброзичливі, проте своє вони не віддадуть.
- Кругла форма — дівчата з такими нігтями незалежні, і роблять лише те, що їм цікаво, оригінальні, самобутні та нестандартні.
- Квадратна або прямокутна форма — така дівчина дуже терпляча, а ще вони страшенно смілива.
- Трикутна форма говорить про креативність дівчини.
Що видає малюнок манікюру
- дрібний та яскравий візерунок – дівчина любить приділяти увагу деталям;
- контрастний – емоційна дівчина, її настрій може змінюватись дуже швидко;
- малюнок із чорних ліній – у характері є чоловічі риси;
- тварини – таким чином дівчина намагається привернути увагу;
- класичні тони – показують консерватизм у поглядах та смаку.
Раніше ми розповідали, які варіанти манікюру вибрати на короткі нігті. "Телеграф" зібрав вам трендові ідеї на будь-який смак — надихайтеся і будьте щасливі.