Ніжні та акуратні молочні нігті: тренд у манікюрі, який став новою класикою (фото)

Найкращі ідеї модного та стильного манікюру 2023

Манікюр — це не просто процедура по догляду за нігтями, а справжнє мистецтво, яке може відображати ваш стиль та особистість. З кожним сезоном у нейл-дизайні з'являються усе нові й нові тенденції — класика поступається новим віянням моди, а в тренди входять дуже неочікувані ідеї на кшталт "скляних нігтів" або так званого половинчастого манікюру.

Надзвичайно сильно сподобався жінкам по всьому світу тренд на ніжні нюдові нігті молочного відтінку. Їх уже можна назвати новою класикою, передає Ukr.Media. Розказуємо і показуємо, як виглядають такі нігті та чому ж вони так полюбилися дівчатам, які носять як короткі, так і середньої довжини та довгі нігті.

Що таке Milky Nails або Молочні нігті

Це манікюр, зроблений за допомогою покриття будь-якого молочного відтінку. Причому він може бути різної щільності: від майже білого до ледь тонованого прозорого. Часто колір "віддає" рожевим, бежевим, пудровим, сірим чи навіть блакитним відтінком — кому що більше подобається. Робиться такий манікюр як простим лаком, так і гель-лаком та кольоровою базою.

Такий дизайн чудово підходить для нігтів будь-якої довжини. Він однаково добре виглядатиме як на коротких, так і на середньої довжини і тим більше довгих нігтях.

Як вибрати підтон, який ідеально пасуватиме саме вам

Якщо у вас ручки юної панянки, то шикарно на них виглядатиме холодний спектр молочних: блакитні та сіруваті варіанти. Вигляд ви матимете просто неперевершений!

Тоді як на руках трохи старших жінок набагато кращий вигляд матиме молочний з теплим підтоном (пудровим, вершковим, кремовим). Такий колір компенсує вікові зміни й виглядатиме набагато м'якше.

Раніше ми розповідали про манікюр, який видає низьку самооцінку. Спеціалісти вирізняють кілька дизайнів, яких слід уникати, якщо не хочете здешевити свій образ.