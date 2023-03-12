Ніжний манікюр з поталлю: ідеї одного з найтрендовіших дизайнів нігтів у 2023 році (фото)

Поталь – це трендова альтернатива класичній фользі, блискіткам та сухому гліттеру.

У трендах 2023 року — натуральність, проте це ще не означає, що ваш манікюр має бути лише нюдовим чи молочним. Хоча молочні нігті – це практично нова класика. Проте зараз не про це. Якщо ви вибираєте натуральність, але хочете трохи додати блиску вашим нігтикам, вам варто звернути увагу на манікюр з поталлю.

Кольорова поталь на нігтях — актуальний тренд манікюрний 2023, пише Ukr.Media. Такий дизайн дуже м’який, жіночний та витончений. Щобільше, поталь може бути як нейтральних відтінків, так і кольоровий.

В принципі, поталь — це різновид фольги, тільки набагато тонший і невагоміший, що робить ваш манікюр жіночнішим. Лак із поталлю — це одночасно і основа, і напівпрозоре ніжне покриття та модний дизайн.

Існує багато різних відтінків поталі, тому кожна модниця зможе вибрати собі дизайн до душі. Це може бути як яскравіший варіант — з фольгою певного кольору (зелений, синій, жовтий), більш елегантний — якщо взяти пастельні тони (молочний, ніжно-блакитний, коричневий), і навіть більш розкішно — якщо зупинитися на кольорах дорогоцінних металів (золото, срібло).

Також поталь можна нанести на основу різного відтінку.

Раніше ми розповідали про манікюр, який видає низьку самооцінку. Фахівці називають кілька дизайнів, яких слід уникати, якщо не хочете раптово здешевити свій образ.