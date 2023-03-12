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Ніжний манікюр з поталлю: ідеї одного з найтрендовіших дизайнів нігтів у 2023 році (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Трендовий манікюр з поталлю Новина оновлена 12 березня 2023, 12:25
Трендовий манікюр з поталлю. Фото gettyimages

Поталь – це трендова альтернатива класичній фользі, блискіткам та сухому гліттеру.

У трендах 2023 року — натуральність, проте це ще не означає, що ваш манікюр має бути лише нюдовим чи молочним. Хоча молочні нігті – це практично нова класика. Проте зараз не про це. Якщо ви вибираєте натуральність, але хочете трохи додати блиску вашим нігтикам, вам варто звернути увагу на манікюр з поталлю.

Кольорова поталь на нігтях — актуальний тренд манікюрний 2023, пише Ukr.Media. Такий дизайн дуже м’який, жіночний та витончений. Щобільше, поталь може бути як нейтральних відтінків, так і кольоровий.

В принципі, поталь — це різновид фольги, тільки набагато тонший і невагоміший, що робить ваш манікюр жіночнішим. Лак із поталлю — це одночасно і основа, і напівпрозоре ніжне покриття та модний дизайн.

Існує багато різних відтінків поталі, тому кожна модниця зможе вибрати собі дизайн до душі. Це може бути як яскравіший варіант — з фольгою певного кольору (зелений, синій, жовтий), більш елегантний — якщо взяти пастельні тони (молочний, ніжно-блакитний, коричневий), і навіть більш розкішно — якщо зупинитися на кольорах дорогоцінних металів (золото, срібло).

Трендовий манікюр з поталлю
Трендовий манікюр з поталлю
Трендовий манікюр з поталлю
Трендовий манікюр з поталлю
Трендовий манікюр з поталлю
Трендовий манікюр з поталлю
Трендовий манікюр з поталлю
Трендовий манікюр з поталлю
Трендовий манікюр з поталлю
Трендовий манікюр з поталлю
Трендовий манікюр з поталлю
Трендовий манікюр з поталлю

Також поталь можна нанести на основу різного відтінку.

Трендовий манікюр з поталлю
Трендовий манікюр з поталлю
Трендовий манікюр з поталлю
Трендовий манікюр з поталлю

Раніше ми розповідали про манікюр, який видає низьку самооцінку. Фахівці називають кілька дизайнів, яких слід уникати, якщо не хочете раптово здешевити свій образ.

Теги:
#Манікюр #Тренди #Дизайн нігтів