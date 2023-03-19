Тренч, за которым охотятся модные блогеры: как носить укороченный фасон стильно (фото)

Такой тренч легко сочетается со многими элементами гардероба

Несмотря на то, что мы не видели укороченных тренчей ни на показах, ни в стритстайл-репортажах, социальные сети делают свое дело. Поэтому блогеры и их подписчики сейчас ведут настоящую охоту за этой вещью.

Укороченный тренч Zara, который уже успели назвать "копией" тренча от Alexander McQueen, распродан почти везде. Об этом пишут в блоге о моде MODEISME. Похожие модели представлены и в COS, Arket, H&M и практически в каждом известном вам бренде.

Базовый вариант доступен во всех ценовых сегментах. Такой тренч имеет все шансы не потерять свою актуальность в течение нескольких сезонов и будет легко сочетаться со многими элементами гардероба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как одеваться стильно и бюджетно. Покупать свежие тренды каждый сезон вообще не обязательно.