Укр

Тренч, за которым охотятся модные блогеры: как носить укороченный фасон стильно (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
2020
Укороченный тренч в тренде модных блогеров Новость обновлена 19 марта 2023, 07:52
Укороченный тренч в тренде модных блогеров. Фото freepik.com

Такой тренч легко сочетается со многими элементами гардероба

Несмотря на то, что мы не видели укороченных тренчей ни на показах, ни в стритстайл-репортажах, социальные сети делают свое дело. Поэтому блогеры и их подписчики сейчас ведут настоящую охоту за этой вещью.

Укороченный тренч Zara, который уже успели назвать "копией" тренча от Alexander McQueen, распродан почти везде. Об этом пишут в блоге о моде MODEISME. Похожие модели представлены и в COS, Arket, H&M и практически в каждом известном вам бренде.

Базовый вариант доступен во всех ценовых сегментах. Такой тренч имеет все шансы не потерять свою актуальность в течение нескольких сезонов и будет легко сочетаться со многими элементами гардероба.

бежевый тренч на моделях
бежевый тренч на моделях
бежевый тренч на девушке
бежевый тренч на девушках
бежевый тренч на девушках
бежевый тренч на девушках
бежевый тренч на девушках
бежевый тренч на девушках

Ранее "Телеграф" рассказывал, как одеваться стильно и бюджетно. Покупать свежие тренды каждый сезон вообще не обязательно.

Теги:
#Мода #Тренды #Тренч