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Тренч, за яким полюють модні блогери: як носити вкорочений фасон стильно (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Вкорочений тренч у тренді модних блогерів Новина оновлена 19 березня 2023, 07:52
Вкорочений тренч у тренді модних блогерів. Фото freepik.com

Такий тренч легко поєднується з багатьма елементами гардероба

Попри те, що ми не бачили вкорочених тренчів ні на показах, ні в стрітстайл-репортажах, соціальні мережі роблять свою справу. Тож блогери і їхні підписники зараз ведуть справжнє полювання за цією річчю.

Вкорочений тренч Zara, який уже встигли назвати "копією" тренча від Alexander McQueen, розпроданий майже скрізь. Про це пишуть у блозі про моду MODEISME. Схожі моделі представлені й в COS, Arket, H&M і практично в кожному відомому вам бренді.

Базовий варіант доступний в усіх цінових сегментах. Такий тренч має всі шанси не втратити свою актуальність протягом декількох сезонів і буде легко поєднуватися з багатьма елементами гардероба.

бежевий тренч на моделях
бежевий тренч на моделях
бежевий тренч на дівчині
бежевий тренч на дівчатах
бежевий тренч на дівчатах
бежевий тренч на дівчатах
бежевий тренч на дівчатах
бежевий тренч на дівчатах

Раніше "Телеграф" розповідав, як вдягатись стильно і бюджетно. Купувати свіжі тренди щосезону узагалі не обов‘язково.

Теги:
#Мода #Тренди #Тренч