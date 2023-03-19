Тренч, за яким полюють модні блогери: як носити вкорочений фасон стильно (фото)
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Такий тренч легко поєднується з багатьма елементами гардероба
Попри те, що ми не бачили вкорочених тренчів ні на показах, ні в стрітстайл-репортажах, соціальні мережі роблять свою справу. Тож блогери і їхні підписники зараз ведуть справжнє полювання за цією річчю.
Вкорочений тренч Zara, який уже встигли назвати "копією" тренча від Alexander McQueen, розпроданий майже скрізь. Про це пишуть у блозі про моду MODEISME. Схожі моделі представлені й в COS, Arket, H&M і практично в кожному відомому вам бренді.
Базовий варіант доступний в усіх цінових сегментах. Такий тренч має всі шанси не втратити свою актуальність протягом декількох сезонів і буде легко поєднуватися з багатьма елементами гардероба.
Раніше "Телеграф" розповідав, як вдягатись стильно і бюджетно. Купувати свіжі тренди щосезону узагалі не обов‘язково.