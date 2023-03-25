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Самый горячий тренд 2023: как стильно носить кожаную куртку "под винтаж" (фото образов)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Стильные луки с кожаной курткой для вдохновения Новость обновлена 25 марта 2023, 10:05
Стильные луки с кожаной курткой для вдохновения. Фото instagram.com/matveyykl

Варианты весенних образов с кожаными куртками в винтажном стиле

Уже несколько сезонов подряд держатся в топе трендов и закрепляют свои модные позиции этой весной кожаные вещи. В новом сезоне они идеально дополняют гардероб, а также отражают характер своих обладателей.

Персональный стилист Матвей Калугин отмечает, что одним из современных трендов, которому он говорит "да", есть кожаные куртки "под винтаж". Особенно эксперт ценит эффект изношенной кожи и шипы в панковской эстетике. Такая вещь идеально впишется в любые образы, потому что:

  1. Каждый тренд имеет свой визуальный код и посыл, который он транслирует. Для такой куртки это дерзость, решительность, драматичность, мощь, бунтарство. Поскольку драматический характер является одним из двух доминантных в стиле, он будет легко комбинироваться с другими вещами.
  2. Учитываем образ жизни! Косуха в общем-то неприхотлива, а тем, у кого нет проблем с рабочим дресс-кодом, ее можно носить хоть каждый день.
  3. Эта вещь будет актуальна еще долго.

Стилист предложил стильные идеи весенних образов с кожаными куртками в винтажном стиле, с которыми наши читатели могут ознакомиться для вдохновения на фото ниже.

девушки в кожаной куртке
девушки в кожаной куртке
девушки в кожаной куртке
парни в кожаной куртке
девушки в кожаной куртке
парни в кожаной куртке
девушки в кожаной куртке

Ранее "Телеграф" рассказывал, как одеваться стильно и бюджетно. Покупать свежие тренды каждый сезон вообще не обязательно.

Теги:
#Мода #Кожа #Кожаная куртка