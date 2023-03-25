Самый горячий тренд 2023: как стильно носить кожаную куртку "под винтаж" (фото образов)

Варианты весенних образов с кожаными куртками в винтажном стиле

Уже несколько сезонов подряд держатся в топе трендов и закрепляют свои модные позиции этой весной кожаные вещи. В новом сезоне они идеально дополняют гардероб, а также отражают характер своих обладателей.

Персональный стилист Матвей Калугин отмечает, что одним из современных трендов, которому он говорит "да", есть кожаные куртки "под винтаж". Особенно эксперт ценит эффект изношенной кожи и шипы в панковской эстетике. Такая вещь идеально впишется в любые образы, потому что:

Каждый тренд имеет свой визуальный код и посыл, который он транслирует. Для такой куртки это дерзость, решительность, драматичность, мощь, бунтарство. Поскольку драматический характер является одним из двух доминантных в стиле, он будет легко комбинироваться с другими вещами. Учитываем образ жизни! Косуха в общем-то неприхотлива, а тем, у кого нет проблем с рабочим дресс-кодом, ее можно носить хоть каждый день. Эта вещь будет актуальна еще долго.

Стилист предложил стильные идеи весенних образов с кожаными куртками в винтажном стиле, с которыми наши читатели могут ознакомиться для вдохновения на фото ниже.

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