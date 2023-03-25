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Найгарячіший тренд 2023: як стильно носити шкіряну куртку "під вінтаж" (фото образів)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Стильні луки зі шкіряною курткою для натхнення Новина оновлена 25 березня 2023, 10:05
Стильні луки зі шкіряною курткою для натхнення. Фото instagram.com/matveyykl

Варіанти весняних образів зі шкіряними куртками у вінтажному стилі

Вже декілька сезонів поспіль тримаються в топі трендів і закріплюють свої модні позиції цієї весни шкіряні речі. В новому сезоні вони ідеально доповнюють гардероб, а також відображають характер своїх володарів.

Персональний стиліст Матвій Калугін зазначає, що одним із сучасних трендів, котрому він каже "так", є шкіряні куртки "під вінтаж". Особливо експерт цінить ефект зношеної шкіри і шипи в панківській естетиці. Така річ ідеально впишеться в будь-які образи, тому що:

  1. У кожного тренду є свій візуальний код та посил, який він транслює. Для такої куртки це — зухвалість, рішучість, драматичність, потужність, бунтарство. Оскільки драматичний характер є одним із двох домінантних у стилі, вона легко комбінуватиметься з іншими речами.
  2. Враховуємо образ життя! Косуха загалом непримхлива, а тим, у кого немає проблем з робочим дрес-кодом, її можна носити хоч щодня.
  3. Ця річ буде актуальною ще довго.

Стиліст запропонував стильні ідеї весняних образів зі шкіряними куртками у вінтажному стилі, з якими наші читачі можуть ознайомитись для натхнення на фото нижче.

дівчата у шкіряній куртці
дівчата у шкіряній куртці
дівчата у шкіряній куртці
хлопці у шкіряній куртці
дівчата у шкіряній куртці
хлопці у шкіряній куртці
дівчата у шкіряній куртці

Раніше "Телеграф" розповідав, як вдягатись стильно і бюджетно. Купувати свіжі тренди щосезону узагалі не обов‘язково.

Теги:
#Мода #Шкіра #Шкіряна куртка