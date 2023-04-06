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Главные тренды маникюра весной 2023: жемчуг, ретро и еще пять стильных идей (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Маникюр – важная часть образа Новость обновлена 06 апреля 2023, 15:44
Маникюр – важная часть образа. Фото pexels.com

Маникюр может подчеркнуть вашу индивидуальность и чувство стиля

Весной 2023 года в трендах маникюра сочные оттенки и креативные дизайны. Можно выбрать как более яркий нейл-арт, так и покрыть ногти пастельным цветом, так как сдержанные тона тоже остаются актуальными.

Обратите внимание на семь последних трендов маникюра, которые идеальны для весны-2023. Подробнее пишет byrdie.com.

Так, с наступлением весны можно смело отложить темные цвета лака до следующих холодов. Природа пробуждается и обновляется, а значит и ваш маникюр может стать более светлым и красочным. К примеру, снова вошло в моду мерцание и жемчужное покрытие.

Вместе с тем, не теряет популярности маникюр в спокойных тонах. Поэтому нюд и нейл-дизайн, максимально приближенный к натуральности, станет отличным выбором. Если же вы готовы сделать маникюр акцентом образа, то вам понравятся объемные украшения на ногтях.

Стильные идеи маникюра на весну 2023

Жемчужный

Жемчужный маникюр

Натуральный

Нюд маникюр

Яркий дизайн с рисунками

Яркий маникюр

А-ля блестящий френч

Французский маникюр с блеском

3D-дизайн

3D-дизайн маникюра

Перламутр

Перламутровый маникюр

Ретроцвета

Маникюр ретро

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытный нейл-мастер раскрыл секреты создания маникюра, который выглядит богато и роскошно. А также мы писали, что в тренды вернулись 70-е: особенно стильно украшают ногти дизайн с ромашками.

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#Ногти #Маникюр