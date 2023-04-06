Главные тренды маникюра весной 2023: жемчуг, ретро и еще пять стильных идей (фото)
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Маникюр может подчеркнуть вашу индивидуальность и чувство стиля
Весной 2023 года в трендах маникюра сочные оттенки и креативные дизайны. Можно выбрать как более яркий нейл-арт, так и покрыть ногти пастельным цветом, так как сдержанные тона тоже остаются актуальными.
Обратите внимание на семь последних трендов маникюра, которые идеальны для весны-2023. Подробнее пишет byrdie.com.
Так, с наступлением весны можно смело отложить темные цвета лака до следующих холодов. Природа пробуждается и обновляется, а значит и ваш маникюр может стать более светлым и красочным. К примеру, снова вошло в моду мерцание и жемчужное покрытие.
Вместе с тем, не теряет популярности маникюр в спокойных тонах. Поэтому нюд и нейл-дизайн, максимально приближенный к натуральности, станет отличным выбором. Если же вы готовы сделать маникюр акцентом образа, то вам понравятся объемные украшения на ногтях.
Стильные идеи маникюра на весну 2023
Жемчужный
Натуральный
Яркий дизайн с рисунками
А-ля блестящий френч
3D-дизайн
Перламутр
Ретроцвета
Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытный нейл-мастер раскрыл секреты создания маникюра, который выглядит богато и роскошно. А также мы писали, что в тренды вернулись 70-е: особенно стильно украшают ногти дизайн с ромашками.