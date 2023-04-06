Главные тренды маникюра весной 2023: жемчуг, ретро и еще пять стильных идей (фото)

Маникюр может подчеркнуть вашу индивидуальность и чувство стиля

Весной 2023 года в трендах маникюра сочные оттенки и креативные дизайны. Можно выбрать как более яркий нейл-арт, так и покрыть ногти пастельным цветом, так как сдержанные тона тоже остаются актуальными.

Обратите внимание на семь последних трендов маникюра, которые идеальны для весны-2023. Подробнее пишет byrdie.com.

Так, с наступлением весны можно смело отложить темные цвета лака до следующих холодов. Природа пробуждается и обновляется, а значит и ваш маникюр может стать более светлым и красочным. К примеру, снова вошло в моду мерцание и жемчужное покрытие.

Вместе с тем, не теряет популярности маникюр в спокойных тонах. Поэтому нюд и нейл-дизайн, максимально приближенный к натуральности, станет отличным выбором. Если же вы готовы сделать маникюр акцентом образа, то вам понравятся объемные украшения на ногтях.

Стильные идеи маникюра на весну 2023

Жемчужный

Натуральный

Яркий дизайн с рисунками

А-ля блестящий френч

3D-дизайн

Перламутр

Ретроцвета

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытный нейл-мастер раскрыл секреты создания маникюра, который выглядит богато и роскошно. А также мы писали, что в тренды вернулись 70-е: особенно стильно украшают ногти дизайн с ромашками.