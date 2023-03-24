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В нейл-арт вернулись 70-е: идеи маникюра с красочными ромашками (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
В моде дизайн с яркими ромашками с большими лепестками Новость обновлена 24 марта 2023, 12:46
В моде дизайн с яркими ромашками с большими лепестками. Фото instagram.com/disseynails

Ромашки обычно делают яркими или на ярком фоне

В этом году цветочный дизайн находится в трендах модного маникюра. И если некоторые чаще экспериментируют с нейл-артом, к примеру, рисуют оригинальный черепаховый принт или в стиле Disney, то любительницы классики украшают свои ноготки ромашками и делают свои образы еще милее.

Трендом нейларта, как пишет nv.ua, стали ромашки в эстетике 70-х. Маникюр с нежными цветочками с большими лепестками, которые чаще всего сопровождаются яркими цветами, дарят своим обладательницам очень легкое настроение и ярко дополняют любой весенний и летний образ.

Такой ромашковый дизайн выглядят очень мило. "Телеграф" сделал подборку фото интересных идей маникюра с атмосферными цветами, которые можно легко воссоздать у хорошего нейл-мастера.

Интересные варианты маникюра с ромашками и красочными рисунками

маникюр зеленый с ромашками
маникюр с белыми ромашками
маникюр оранжевый с ромашками
маникюр с черными ромашками
маникюр оливковый
маникюр цветной с ромашками
маникюр с черными цветочками
маникюр розовый с ромашками
маникюр с синими ромашками
маникюр с цветными ромашками
маникюр с бордовыми цветами
маникюр с цветами

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр в моде в этом году. Больший выбор идей у тех, кто предпочитает минимализм и сдержанность. Разноцветный и сложный дизайн постепенно уходит из нейл-трендов.

Также мы писали, о чем может рассказать ваш маникюр о вас. Интересная характеристика цвета и формы ногтей поможет узнать больше о характере человека.

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#Мода #Маникюр