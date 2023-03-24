В нейл-арт вернулись 70-е: идеи маникюра с красочными ромашками (фото)
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Ромашки обычно делают яркими или на ярком фоне
В этом году цветочный дизайн находится в трендах модного маникюра. И если некоторые чаще экспериментируют с нейл-артом, к примеру, рисуют оригинальный черепаховый принт или в стиле Disney, то любительницы классики украшают свои ноготки ромашками и делают свои образы еще милее.
Трендом нейларта, как пишет nv.ua, стали ромашки в эстетике 70-х. Маникюр с нежными цветочками с большими лепестками, которые чаще всего сопровождаются яркими цветами, дарят своим обладательницам очень легкое настроение и ярко дополняют любой весенний и летний образ.
Такой ромашковый дизайн выглядят очень мило. "Телеграф" сделал подборку фото интересных идей маникюра с атмосферными цветами, которые можно легко воссоздать у хорошего нейл-мастера.
Интересные варианты маникюра с ромашками и красочными рисунками
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр в моде в этом году. Больший выбор идей у тех, кто предпочитает минимализм и сдержанность. Разноцветный и сложный дизайн постепенно уходит из нейл-трендов.
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