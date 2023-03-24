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До нейл-арту повернулися 70-ті: ідеї манікюру з барвистими ромашками (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
У моді дизайн з яскравими ромашками з великими пелюстками Новина оновлена 24 березня 2023, 12:46
У моді дизайн з яскравими ромашками з великими пелюстками. Фото instagram.com/disseynails

Ромашки зазвичай роблять яскравими або на яскравому тлі

Цього року квітковий дизайн знаходиться у трендах модного манікюру. І якщо деякі частіше експериментують з нейл-артом, наприклад, малюють оригінальний черепаховий принт або в стилі Disney, то любительки класики прикрашають свої нігтики ромашками і роблять свої образи ще милішими.

Трендом нейл-арту, як пише nv.ua, стали ромашки в естетиці 70-х. Манікюр з ніжними квіточками з великими пелюстками, які найчастіше супроводжуються яскравими кольорами, дарують своїм власницям дуже легкий настрій та яскраво доповнюють будь-який весняний та літній образ.

Такий ромашковий дизайн виглядає дуже мило. "Телеграф" зробив добірку фото найцікавіших ідей манікюру з атмосферними квітами, які можна легко відтворити у гарного нейл-майстра.

Цікаві варіанти манікюру з ромашками та барвистими малюнками

манікюр зелений з ромашками
манікюр з білими ромашками
манікюр помаранчевий з ромашками
манікюр з чорними ромашками
манікюр оливковий
манікюр кольоровий з ромашками
манікюр з чорними квіточками
рожевий манікюр з ромашками
манікюр із синіми ромашками
манікюр з кольоровими ромашками
манікюр з бордовими квітами
манікюр з квітами

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр у моді цього року. Більший вибір ідей у тих, хто віддає перевагу мінімалізму і стриманості. Різнобарвний та складний дизайн поступово йде геть з нейл-трендів.

Також ми писали, про що може розповісти ваш манікюр про вас. Цікава характеристика кольору та форми нігтів допоможе дізнатися більше про характер людини.

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