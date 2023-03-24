До нейл-арту повернулися 70-ті: ідеї манікюру з барвистими ромашками (фото)

Ромашки зазвичай роблять яскравими або на яскравому тлі

Цього року квітковий дизайн знаходиться у трендах модного манікюру. І якщо деякі частіше експериментують з нейл-артом, наприклад, малюють оригінальний черепаховий принт або в стилі Disney, то любительки класики прикрашають свої нігтики ромашками і роблять свої образи ще милішими.

Трендом нейл-арту, як пише nv.ua, стали ромашки в естетиці 70-х. Манікюр з ніжними квіточками з великими пелюстками, які найчастіше супроводжуються яскравими кольорами, дарують своїм власницям дуже легкий настрій та яскраво доповнюють будь-який весняний та літній образ.

Такий ромашковий дизайн виглядає дуже мило. "Телеграф" зробив добірку фото найцікавіших ідей манікюру з атмосферними квітами, які можна легко відтворити у гарного нейл-майстра.

Цікаві варіанти манікюру з ромашками та барвистими малюнками

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр у моді цього року. Більший вибір ідей у тих, хто віддає перевагу мінімалізму і стриманості. Різнобарвний та складний дизайн поступово йде геть з нейл-трендів.

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