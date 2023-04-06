Головні тренди манікюру навесні 2023: перли, ретро та ще п’ять стильних ідей (фото)

Манікюр може підкреслити вашу індивідуальність та почуття стилю

Навесні 2023 року в трендах манікюру соковиті відтінки та креативні дизайни. Можна вибрати як яскравіший нейл-арт, так і покрити нігті пастельним кольором, адже стримані тони теж залишаються актуальними.

Зверніть увагу на останні сім трендів манікюру, які ідеальні для весни-2023. Детальніше пише byrdie.com.

Так, з настанням весни можна сміливо відкласти темні кольори лаку до наступних холодів. Природа прокидається і оновлюється, а значить і ваш манікюр може стати світлішим і яскравішим. Наприклад, знову увійшло в моду мерехтіння і перлове покриття.

Водночас не втрачає популярності манікюр у спокійних тонах. Тому нюд та нейл-дизайн, максимально наближений до натуральності, стане чудовим вибором. Якщо ви готові зробити манікюр акцентом образу, то вам сподобаються об’ємні прикраси на нігтях.

Стильні ідеї манікюру на весну 2023

Перлинний

Натуральний

Яскравий дизайн із малюнками

А-ля блискучий френч

3D-дизайн

Перламутр

Ретрокольори

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчений нейл-майстер розкрив секрети створення манікюру, який має багатий і розкішний вигляд. А також ми писали, що в тренди повернулися 70-ті: особливо стильно прикрашають нігті дизайн з ромашками.