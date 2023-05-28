Какое платье выбрать для выпускного вечера: топ-5 горячих трендов, которые украсят любую девушку (фото)

Беспроигрышный вариант для наряда выпускницы, конечно же, платье

Выпускной вечер – важное событие в жизни каждой девушки. В этот день хочется быть самой модной и красивый, поэтому к выбору наряда на праздник прощания со школой каждая школьница подходит внимательно.

В 2023 году стоит обратить внимание на пять трендов, которые сделают ваш образ на выпускной вечер идеальным. Об этом пишет Popsugar.

Mermaidcore

Русалочья эстетика актуальна не только из-за выхода фильма "Русалочка" от "Диснея". Блеск, мерцание, морские оттенки, в меру гламура и соблазнительности: лучшие характеристики идеального наряда современной выпускницы.

Мерцание украсит любую школьницу в этот особый вечер

Готический стиль

Немного гранжа и готической эстетики не повредит. Характерные элементы стиля: кружева, чокеры, эффектные рукава, органза и черные украшения. Дополните платье макияжем в стиле smoky eyes.

Черный цвет - вечная классика

Стиль эпохи Регентства

Истинное воплощение элегантности и романтичности. Если готовы к перевоплощению, то выбирайте фасоны платье с пышными рукавами и юбками, конфетные оттенки и аксессуары в виде лент для волос.

Романтические образы для выпускного

Футуризм

Если возвращаться к золотому веку не хочется, то взгляните в будущее. С помощью наряда на выпускной вечер это очень просто сделать. Образы в стиле футуризм отличаются обилием металлика и блесток, а также замысловатыми силуэтами.

Металлик - главный оттенок футуристических образов

Мода нулевых

Актуальность эстетики конца 90-х и начала 2000-х годов распространяется и на тренды выпускных платьев. Яркие цвета, игривые детали и необычные фактуры сделают образ выпускницы непревзойденным.

Мини, необычные оттенки и фасоны - эстетика нулевых очень богата

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр подойдет для выпускного вечера. От классического френча до дизайна со стразами: есть много стильных идей.