Какое платье выбрать для выпускного вечера: топ-5 горячих трендов, которые украсят любую девушку (фото)
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Беспроигрышный вариант для наряда выпускницы, конечно же, платье
Выпускной вечер – важное событие в жизни каждой девушки. В этот день хочется быть самой модной и красивый, поэтому к выбору наряда на праздник прощания со школой каждая школьница подходит внимательно.
В 2023 году стоит обратить внимание на пять трендов, которые сделают ваш образ на выпускной вечер идеальным. Об этом пишет Popsugar.
Mermaidcore
Русалочья эстетика актуальна не только из-за выхода фильма "Русалочка" от "Диснея". Блеск, мерцание, морские оттенки, в меру гламура и соблазнительности: лучшие характеристики идеального наряда современной выпускницы.
Готический стиль
Немного гранжа и готической эстетики не повредит. Характерные элементы стиля: кружева, чокеры, эффектные рукава, органза и черные украшения. Дополните платье макияжем в стиле smoky eyes.
Стиль эпохи Регентства
Истинное воплощение элегантности и романтичности. Если готовы к перевоплощению, то выбирайте фасоны платье с пышными рукавами и юбками, конфетные оттенки и аксессуары в виде лент для волос.
Футуризм
Если возвращаться к золотому веку не хочется, то взгляните в будущее. С помощью наряда на выпускной вечер это очень просто сделать. Образы в стиле футуризм отличаются обилием металлика и блесток, а также замысловатыми силуэтами.
Мода нулевых
Актуальность эстетики конца 90-х и начала 2000-х годов распространяется и на тренды выпускных платьев. Яркие цвета, игривые детали и необычные фактуры сделают образ выпускницы непревзойденным.
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