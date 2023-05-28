Яку сукню обрати для випускного вечора: топ-5 гарячих трендів, що прикрасять будь-яку дівчину (фото)

Безпрограшний варіант для вбрання випускниці, звичайно ж, сукня

Випускний вечір – важлива подія у житті кожної дівчини. Цього дня хочеться бути наймоднішою та найкрасивішою, тому до вибору вбрання на свято прощання зі школою кожна школярка підходить уважно.

В 2023 році варто звернути увагу на п’ять трендів, які зроблять ваш образ на випускний вечір ідеальним. Про це пише Popsugar.

Mermaidcore

Естетика русалоньки актуальна не лише через вихід фільму "Русалочка" від "Діснея". Блиск, мерехтіння, морські відтінки, в міру гламуру та спокусливості: найкращі характеристики ідеального вбрання сучасної випускниці.

Мерехтіння прикрасить будь-яку школярку в цей особливий вечір

Готичний стиль

Трохи гранжу та готичної естетики не зашкодить. Характерні елементи стилю: мережива, чокери, ефектні рукави, органза й чорні прикраси. Доповніть сукню макіяж у стилі smoky eyes.

Чорний колір – вічна класика

Стиль епохи Регентства

Справжнє втілення елегантності та романтичності. Якщо готові до перевтілення, то вибирайте фасони сукні з пишними рукавами та спідницями, цукеркові відтінки й аксесуари у вигляді стрічок для волосся.

Романтичні образи для випускного

футуризм

Якщо повертатися до золотого віку не хочеться, то погляньте у майбутнє. За допомогою вбрання на випускний вечір це дуже просто зробити. Образи в стилі футуризм відрізняються великою кількістю металку і блискіток, а також хитромудрими силуетами.

Металік — головний відтінок футуристичних образів

Мода нульових

Актуальність естетики кінця 90-х та початку 2000-х років поширюється і на тренди випускних суконь. Яскраві кольори, грайливі деталі та незвичайні фактури зроблять образ випускниці неперевершеним.

Міні, незвичайні відтінки та фасони — естетика нульових дуже багата

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