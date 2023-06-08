Как модно одеваться женщинам 40+: семь вещей, которые стоит добавить в гардероб (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Стилистка обратила внимание на несколько простых правил, которые помогут собрать актуальный образ любой женщине
С возрастом стилисты советуют женщинам отказываться от некоторых цветов окрашивания волос, а также внимательнее подходить к подбору гардероба. Вне зависимости от того, сколько вам лет, есть возможность составлять актуальные и стильные образы.
Как модно одеваться женщинам 40+? Подробнее об этом рассказывает блоги стилистки под ником gulevatatanja в Instagram.
Так, стилистка рекомендует модницам, которым от 40 и больше лет, выбирать качественные ткани и использовать в образах светлый цвет возле портретной зоны, то есть лица. В гардероб следует включить такие вещи, чтобы составлять стильные луки:
- Простые плотные джинсы.
- Кроссовки.
- Простые футболки.
- Юбки миди в складку.
- Юбки миди атласные.
- Костюм (брюки + пиджак).
- Юбка джинсовая (миди).
Что нельзя носить женщинам за сорок? По словам стилистки, лучше отказаться от цветочного принта, бисера и страз, если говорить о платьях. Рваные джинсы или футболки с надписью а-ля Love – тоже табу.
Примеры стильных образов для женщин 40+
Ранее "Телеграф" рассказывал, на что обратить внимание при выборе льняной одежды летом-2023. А еще мы писали о трендах на купальники в этом сезоне.