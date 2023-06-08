Как модно одеваться женщинам 40+: семь вещей, которые стоит добавить в гардероб (фото)

Стилистка обратила внимание на несколько простых правил, которые помогут собрать актуальный образ любой женщине

С возрастом стилисты советуют женщинам отказываться от некоторых цветов окрашивания волос, а также внимательнее подходить к подбору гардероба. Вне зависимости от того, сколько вам лет, есть возможность составлять актуальные и стильные образы.

Как модно одеваться женщинам 40+? Подробнее об этом рассказывает блоги стилистки под ником gulevatatanja в Instagram.

Так, стилистка рекомендует модницам, которым от 40 и больше лет, выбирать качественные ткани и использовать в образах светлый цвет возле портретной зоны, то есть лица. В гардероб следует включить такие вещи, чтобы составлять стильные луки:

Простые плотные джинсы.

Кроссовки.

Простые футболки.

Юбки миди в складку.

Юбки миди атласные.

Костюм (брюки + пиджак).

Юбка джинсовая (миди).

Что нельзя носить женщинам за сорок? По словам стилистки, лучше отказаться от цветочного принта, бисера и страз, если говорить о платьях. Рваные джинсы или футболки с надписью а-ля Love – тоже табу.

Примеры стильных образов для женщин 40+

Леопардовый принт

Юбки миди

Белая рубашка - маст-хэв

Стильные костюмы

Не бойтесь цвета

Монохромные луки

Примеры стильных образов для женщин 40+

Деним в юбках и штанах

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