Рус

Як модно одягатися жінкам 40+: сім речей, які варто додати до гардеробу (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Жінка може мати чудовий вигляд у будь-якому віці
Жінка може мати чудовий вигляд у будь-якому віці. Фото Freepik

Стилістка звернула увагу на кілька простих правил, які допоможуть зібрати актуальний образ будь-якій жінці.

З віком стилісти радять жінкам відмовлятися від деяких кольорів фарбування волосся, а також уважніше підходити до гардеробу. Незалежно від того, скільки вам років, можна складати актуальні та стильні образи.

Як модно одягатися жінкам 40+? Докладніше про це розповідає блоги стилістки під ніком gulevatatanja в Instagram.

Так, стилістка рекомендує модницям, яким від 40 і більше років, вибирати якісні тканини та використовувати в образах світлий колір біля портретної зони, тобто біля обличчя. У гардероб слід включити такі речі, щоб складати стильні луки:

  • Прості щільні джинси.
  • Кросівки.
  • Прості футболки.
  • Спідниці міді у складку.
  • Спідниці міді атласні.
  • Костюм (штани + піджак).
  • Джинсова спідниця (міді).

Що не можна носити жінкам за сорок? За словами стилістки, краще відмовитися від квіткового принта, бісеру та страз, якщо говорити про сукні. Рвані джинси чи футболки з написом а-ля Love – також табу.

Приклади стильних образів для жінок 40+

Образи з леопардовим принтом
Леопардовий принт
Образи зі спідницями міді
Спідниці міді
Образи з білою сорочкою
Біла сорочка — мастхев
Образи з костюмами
Стильні костюми
Стильні образи з піджаками
Не бійтеся кольору
Монохромні образи
Монохромні луки
Стильні образи зі штанами
Приклади стильних образів для жінок 40+
Образи з джинсовими спідницями та штанами
Денім у спідницях та штанах

Раніше "Телеграф" розповідав, на що звернути увагу під час вибору лляного одягу влітку-2023. А ще ми писали про тренди на купальники цього сезону.

Теги:
#Мода #Стиль