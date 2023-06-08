Як модно одягатися жінкам 40+: сім речей, які варто додати до гардеробу (фото)

Стилістка звернула увагу на кілька простих правил, які допоможуть зібрати актуальний образ будь-якій жінці.

З віком стилісти радять жінкам відмовлятися від деяких кольорів фарбування волосся, а також уважніше підходити до гардеробу. Незалежно від того, скільки вам років, можна складати актуальні та стильні образи.

Як модно одягатися жінкам 40+? Докладніше про це розповідає блоги стилістки під ніком gulevatatanja в Instagram.

Так, стилістка рекомендує модницям, яким від 40 і більше років, вибирати якісні тканини та використовувати в образах світлий колір біля портретної зони, тобто біля обличчя. У гардероб слід включити такі речі, щоб складати стильні луки:

Прості щільні джинси.

Кросівки.

Прості футболки.

Спідниці міді у складку.

Спідниці міді атласні.

Костюм (штани + піджак).

Джинсова спідниця (міді).

Що не можна носити жінкам за сорок? За словами стилістки, краще відмовитися від квіткового принта, бісеру та страз, якщо говорити про сукні. Рвані джинси чи футболки з написом а-ля Love – також табу.

Приклади стильних образів для жінок 40+

Леопардовий принт

Спідниці міді

Біла сорочка — мастхев

Стильні костюми

Не бійтеся кольору

Монохромні луки

Приклади стильних образів для жінок 40+

Денім у спідницях та штанах

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